Ralf Schumacher vraagt zich hardop af hoe lang Max Verstappen nog zin heeft in de Formule 1 nadat hij in 2022 domineerde en zijn tweede titel op rij veroverde. Volgens de Duitser moeten zijn fans rekening houden met een vroeg pensioen van de Nederlander.

Verstappen werd afgelopen seizoen op dominante wijze voor de tweede keer in zijn carrière kampioen in de Formule 1. Dankzij vijftien zeges en een recordaantal punten liet hij Charles Leclerc en teamgenoot Sergio Perez ruim achter zich. Verstappen won met Red Bull Racing ook (voor het eerst) het kampioenschap bij de constructeurs. De Nederlander heeft nog een contract tot eind 2028, een contract dat begin 2022 getekend werd. Schumacher vraagt zich echter af of Verstappen dit contract uit gaat dienen.

Verstappen

In gesprek met Sport1 zegt Schumacher, zelf voormalig F1-coureur, dat hij zich afvraagt hoe lang Verstappen nog in de Formule 1 blijft. "Bij Max vraag ik me iets af: Hoe lang heeft hij nog zin in de Formule 1? Hij heeft al een paar keer aangegeven dat hij niet nog tien jaar wil rijden. Ik zou het hem niet kwalijk nemen als hij zou zeggen: ‚ÄėDag, dat is het. Ik ben weg'. Hoewel we minder wedstrijden hadden in mijn tijd, was het aan het einde van mijn carri√®re al te veel voor mij. Want √©√©n ding mag je niet vergeten: je hele leven is gebaseerd op Formule 1. Vanaf het moment dat je opstaat tot het moment dat je gaat slapen."

Hamilton en Räikkönen

Ralf Schumacher deed ook nog zijn zegje over kampioenen Lewis Hamilton en Kimi Raikkonen. Hamilton is zevenvoudig wereldkampioen, maar Schumacher ziet dat het bij Hamilton nu allemaal wat lastiger gaat. ‚ÄúLewis moet meer doen om op de limiet te zitten, er harder voor vechten.‚ÄĚ Volgens Schumacher had R√§ikk√∂nen meer kampioenschappen kunnen winnen. "Mijn broer [Michael Schumacher] heeft het fitnessniveau naar een nieuw niveau getild. Er zijn geen feesten. Daarom moet Kimi Raikkonen een megatalent zijn geweest, want hij won ondanks zijn soms gemakkelijke levensstijl toch de titel. Echter maar √©√©n keer. Maar dat was genoeg voor hem. Als Kimi meer gedisciplineerd was geweest, had hij veel meer bereikt."