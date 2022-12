Lars Leeftink

Dinsdag 27 december 2022 07:59

De laatste F1-seizoenen komen steeds vaker speciale livery's voor, waarbij McLaren en Red Bull bijzonder gedenkwaardige en opvallende ontwerpen hebben geleverd.

Ook afgelopen seizoen was het weer raak, want er waren gedurende het seizoen tal van livery-veranderingen om te voldoen aan sponsorvereisten, jubilea of initiatieven. GPFans vraagt de fans om te beslissen welke speciale livery de beste was in 2022. Bekijk alle afbeeldingen om je geheugen op te frissen en antwoord de peiling hieronder. Voor het geval je je afvraagt waarom de livery in de afbeelding niet in deze poll voorkomt, is omdat Williams het alleen onthulde als een showontwerp voorafgaand aan de Grand Prix van de Verenigde Staten. Het werd tijdens het raceweekend nooit gebruikt.

Alpine - Bahrein/Saoedi-Arabiƫ

McLaren - Saoedi-Arabiƫ

Ferrari - Monza

McLaren - Singapore/Japan

McLaren - Abu Dhabi