Raymond Vermeulen, sinds 2012 manager van Max Verstappen, heeft wat inzicht gegeven in de onderhandelingen begin 2022 tussen Verstappen en Red Bull Racing. Verstappen zou na zijn eerste kampioenschap een contract bij het team tekenen dat tot eind 2028 loopt. Het langste huidige contract in de Formule 1.

Het seizoen 2021 bleek voor Verstappen een primeur op te leveren. Tijdens de slotrace in Abu Dhabi was het zijn inhaalactie op Lewis Hamilton die er, naar een spannende en controversiƫle strijd, voor zorgde dat hij voor het eerst een kampioenschap in de Formule 1 kon vieren. Vervolgens waren er, zoals elke zomer, geruchten over een toekomst bij Mercedes. Dit kwam vooral omdat Verstappen geen langdurig contract bij Red Bull had. Daar kwam begin 2022 verandering in.

Gesprekken

In de documentaire Verstappen - Lion Unleashed 2 van Viaplay doet Vermeulen een boekje open over de gesprekken die gevoerd werden tussen Verstappen en Red Bull. ā€œNa een paar weken was de deal gesloten. Het was een heel natuurlijk gesprek en een natuurlijke onderhandeling. We sloten een deal voor de lange termijn. Volgens mij was het belangrijk voor Red Bull om Max aan boord te hebben voor de lange termijn. Ze investeren veel in hun aandrijflijn [Red Bull Powertrains]. We voelden ons comfortabel bij dat contract met Red Bull. De deal werd dus vrij makkelijk gesloten.ā€ Na de Grand Prix van Monaco kreeg ook teamgenoot Sergio PĆ©rez een nieuw contract, waardoor hij tot eind 2024 nog onderdeel is van Red Bull.

2023

Voor 2023 zullen Verstappen en Red Bull Racing hopen dat er een herhaling komt van het seizoen 2022. Beide kampioenschappen werden door het team met overmacht gewonnen, en meerdere records werden verbroken. In 2023 wordt er door veel mensen verwacht dat er meer uitdaging gaat komen van Ferrari en Mercedes. Dit komt mede vanwege het verschil in testtijd die de teams hebben (Red Bull 63%, Ferrari 75%, Mercedes 80%). Red Bull zal deze achterstand ergens goed moeten maken om ook in 2023 te zegevieren.