Lars Leeftink

Maandag 26 december 2022 18:21 - Laatste update: 18:23

Het seizoen 2022 ligt al een tijdje achter ons en 2023 komt met de dag dichterbij, en bij Ferrari is er richting het nieuwe seizoen volgens de geruchten al een belangrijke stap gezet.

De Italiaanse tak van Motorsport.com weet te melden dat de F1-auto van Ferrari de crashtest van de FIA heeft doorstaan. Volgens de site zijn de geluiden, mede door het slagen voor de crashtest, erg positief. De Italiaanse renstal slaagde er in 2022 niet in de titel te winnen, maar de auto functioneerde wel meer dan prima. Het waren betrouwbaarheidsproblemen en strategische fouten die zowel Charles Leclerc als Carlos Sainz de kop kostte. In 2023 moet dit anders. Het slagen voor de crashtest en het zelfvertrouwen dat Ferrari zou hebben richting 2023 is een belangrijke stap.

Teambaas

Succes in 2023 zal niet onder leiding van teambaas Mattia Binotto behaald gaan worden. Hij neemt vanaf 31 december als teambaas afscheid van het team, na jaren voor Ferrari te hebben gewerkt. Hij wordt vanaf 9 januari 2023 opgevolgd door Frederic Vasseur, nu nog de teambaas van Alfa Romeo. Onder zijn leiding moeten er minder strategische fouten gemaakt worden en de betrouwbaarheid van de auto verbeteren. Met de auto zelf was, zo bleek in 2022, namelijk niet al te veel mis. Zeker op zaterdag domineerde de rode bolide.

2023

Op dit moment hebben drie teams bekendgemaakt wanneer ze hun auto voor 2023 gaan onthullen. Na AlphaTauri en Aston Martin is Ferrari momenteel het derde en laatste team dat zijn auto aan de wereld gaat tonen. Dit gaat gebeuren op dinsdag 14 februari. Met deze auto moet het team er in gaan slagen om de droogte die nu al jaren duurt, te beƫindigen en de dominantie van Red Bull Racing en Mercedes in beide kampioenschappen te doorbreken.