Brian Van Hinthum

Zaterdag 24 december 2022 09:51

Aan het eind van het afgelopen seizoen konden we steeds vaker zien dat het steeds beter ging bij het team van Mercedes. De Duitse formatie deed aan de staart van 2022 steeds vaker mee om de voorste plekken en dat leverde uiteindelijk zelfs een overwinning op in Brazilië. Max Verstappen denkt dat de Zilverpijlen volgend jaar weer terug zijn.

Het seizoen van Verstappen begon natuurlijk allesbehalve vlekkeloos met twee uitvalbeurten in de eerste drie races. Verstappen gaf na de nieuwe teleurstelling in Australië al aan dat hij 'wel 45 races nodig had om de achterstand in te halen', maar niets bleek minder waar. Toen de Nederlander met zijn RB18 het vertrouwen leek te vinden, was er voor Ferrari geen ontkomen meer aan. Uiteindelijk leverde het de Limburger maar liefst vijftien overwinningen én een tweede wereldtitel op in het 22 races tellende seizoen. Ook de laatste race van het seizoen in Abu Dhabi werd op dominante wijze gewonnen.

Koesteren

De regerend wereldkampioen weet in ieder geval dat 2022 een jaar is om niet snel te vergeten. "Het is gewoon een heel bijzonder jaar geweest, en ik heb er ook echt van genoten. Het zal niet makkelijk worden om dit nog eens te overtreffen, zowel voor mezelf als voor het team, alhoewel het doel natuurlijk wel is om het ieder jaar weer iets beter te doen. Maar daarom is het juist belangrijk om deze momenten te koesteren en er ook echt van te genieten. Dat is volgens mij wel aardig gelukt. In het team gaat het natuurlijk om performance, maar lachen we ook veel met elkaar. Dat is voor mij ook belangrijk. Dit herhalen wordt niet makkelijk, al is dat natuurlijk ook wel weer een mooie motivatie", vertelt hij tegenover Motorsport.com.

Mercedes?

Hij kijkt alvast met een schuin oog naar 2023. "Het zal volgend jaar sowieso dichter bij elkaar zitten, denk ik. Dit reglement is nog altijd relatief nieuw en daardoor is er veel ruimte voor doorontwikkeling. Ik denk dat teams de auto's steeds beter begrijpen en het daardoor dichter bij elkaar komt. Abu Dhabi was inderdaad een positief weekend en dat is natuurlijk hoopgevend voor volgend jaar. Maar we weten ook dat we in de winter volop moeten pushen om nog meer performance te vinden. En niet alleen performance, maar ook de banden goed begrijpen. De banden veranderen nogal wat voor 2023, dus laten we zien hoe we daar allemaal mee omgaan", constateert Verstappen. Hij krijgt ten slotte de vraag hoe hij denkt over Mercedes. "Ja, absoluut. Ik denk dat ze volgend jaar zeker weer vooraan meedoen."