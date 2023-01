Lars Leeftink

Zaterdag 21 januari 2023 10:29 - Laatste update: 10:35

Max Verstappen heeft op veel plekken op de F1-kalender al aardig wat invloed door zijn fans, en in 2023 wordt dit alleen maar groter. Voor de Grand Prix van Spanje gaat Verstappen zijn eigen tribune krijgen.

Dit gaat voor het eerst gebeuren tijdens het raceweekend in 2023. De Grand Prix van Spanje staat gepland in het weekend van 2 juni, 3 juni en 4 juni. Volgens de site gaat Tribune G volledige in het teken staan van de fans van Verstappen. Dit meldt de officiële site van Verstappen op hun site. "In 2023 vind je tijdens de Grand Prix van Spanje voor het eerst ook een officiële Max Verstappen-tribune. Circuit de Barcelona-Catalunya is het circuit waar Max in 2016 zijn eerste Formule 1 overwinning behaalde. Een bijzondere plek voor veel Max verstappen Fans. Registreer je nu voor tickets en kleur het circuit oranje samen met duizenden anderen van de Orange Army!"

Artikel gaat verder onder video

Tribune

De site vervolgt: "Tribune G wordt omgetoverd tot de officiële Max verstappen tribune. De tribune, met genummerde zitplaatsen, biedt een goed zicht op rechterbocht 12 voor Grandstand B, het korte rechte stuk voor de Grandstand en de 90-graden rechterbocht 13 aan het einde van de Grandstand, evenals het andere korte rechte stuk naar de volgende 90-graden linkerbocht 14." Op deze manier wordt ook de invloed van de Nederlandse/Oranje-fans weer een stuk groter in de Formule 1.

Verstappen

Sinds de zege van Verstappen tijdens de Grand Prix van Spanje in 2016, toen hij zijn debuut maakte voor Red Bull, begon de toestroom aan Nederlandse fans naar races toe te nemen. Onder meer in België, Oostenrijk, Spanje en Abu Dhabi was het aantal Nederlandse fans enorm groot. Het succes van Verstappen zorgde er tevens voor dat de Grand Prix van Nederland in Zandvoort weer op de kalender kwam en tweemaal al een groot succes was. Gedurende zijn tijd in de Formule 1 kregen de fans van Verstappen daarnaast steeds meer eigen tribunes bij andere circuits, en nu is dit in Spanje dus ook het geval.

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)