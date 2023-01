Vincent Bruins

Zaterdag 21 januari 2023 17:46

Max Verstappen zal in 2023 proberen zijn derde wereldkampioenschap binnen te slepen. Red Bull Racing kreeg echter een straf voor het overschrijden van het budgetplafond wat een impact heeft op het ontwikkelen van de RB19-bolide. Toch is de Nederlander ervan overtuigd dat de Oostenrijkse renstal een competitieve auto zal hebben aankomend seizoen.

Afgelopen oktober werd de straf voor Red Bull aangekondigd. De formatie kreeg een boete van zeven miljoen dollar naast een Minor Sporting Penalty in de vorm van een beperking van tien procent in het testen op aerodynamisch gebied voor een periode van twaalf maanden. Dit betekent tien procent minder tijd in de windtunnel en computersimulaties. Verstappen gebruikt dit juist als "extra motivatie" om bovenaan de rangorde te blijven staan dit jaar. Dat liet hij weten aan Formula 1.

Geweldige ideeën

"Het zal zeker invloed hebben op ons, maar hoeveel precies? Ik weet het nog niet," aldus de titelverdediger over de straf voor het overschrijden van het budgetplafond. "Ik ben ervan overtuigd dat het team, en de mensen die we hebben, dit kunnen gebruiken als extra motivatie om te proberen het nog beter te doen. Ik weet dat ze natuurlijk altijd al hun best doen. Maar we hebben een auto die heel erg competitief is en we hebben veel geweldige ideeën volgens mij, ook al voor de auto voor aankomend seizoen, en hopelijk zal dat genoeg zijn."

Paul Monaghan

Paul Monaghan denkt dat Verstappen zelf ook nog beter zal zijn dit jaar: "Als je kijkt naar hoe hij het de afgelopen seizoen met ons heeft gedaan, dan is dat fenomenaal," vertelde de hoofdingenieur van Red Bull aan Formula 1. "Hij zou dat niet bereiken, als hij geen uitzonderlijke coureur was. Maar kan hij nog verbeteren? Ja, natuurlijk kan hij dat. Hij zal me misschien niet bedanken dat ik dat heb gezegd. Ik denk dat er punten zijn waarop hij nog wat beter kan worden. Hij moet zichzelf onder de loep nemen en bedenken wat hij beter zou kunnen doen, maar het is aan ons om hem een auto te geven om die vaardigheden te demonstreren."

