Lars Leeftink

Zaterdag 21 januari 2023 09:41

Pat Symonds, technisch directeur van de Formule 1, heeft bevestigd dat DRS voorlopig onderdeel van de sport gaat blijven. Naast de nieuwe reglementen die in 2026 rondom de motoren wordt doorgevoerd, wordt er door de FIA ook nagedacht om van de DRS in de toekomst actieve aerodynamica te maken om de auto's nog efficiënter te maken.

Tijdens Autosport International zegt Symonds, geciteerd door Motorsport.com, dat ook de komende jaren DRS onderdeel van de Formule 1 gaat blijven. Ook denkt hij dat deze actieve aerodynamica het verlies aan downforce voor de auto die volgt kan verminderen. "DRS verdwijnt niet, dit omdat het volledig actieve aerodynamica wordt. DRS reduceert luchtweerstand. Ik heb altijd gevonden dat we meer downforce moesten creëren. Want wat doet de auto erachter? Ja, die heeft minder luchtweerstand, maar wat de boel tegenhoudt, is het verlies aan downforce. Ons idee is om downforce te verhogen naar het niveau dat het zou zijn als er geen auto voor zou rijden."

Inhalen

Volgens Symonds focust de Formule 1 zich meer op de situatie voor het gevecht dan het gevecht zelf. "Iedereen praat altijd over inhalen, maar voor ons is dat het einde van een gevecht. De knokpartij is het meest interessant. Het is de onvoorspelbaarheid - gaat hij er voorbij of niet? Veel mensen hebben kritiek op DRS. Het maakt inhalen te eenvoudig. Aan de andere kant... als je het niet hebt krijg je weer saaie races. In Imola was de FIA bijvoorbeeld terughoudend met de activatie van DRS. Het is een kwestie van goed inzetten."

Metingen

Later deze maand gaat de Formule 1 voor het eerst metingen houden om te kijken wat de nieuwe reglementen al voor effect hebben op het inhalen en bijhouden van auto's. "We zijn eigenlijk teruggegaan naar de grondeffect auto's met sideskirts. We hebben zelfs naar de auto's met die grote ventilatoren gekeken. De auto van 2026 gaat echter vrij conventioneel zijn. Dat is ook wat we willen." Het is, na de nieuwe reglementen die doorgevoerd werden tijdens de Grand Prix van België vorig jaar de volgende reglementswijzingen op weg naar limiteren van porpoising en het vergroten van het spektalen op de baan.