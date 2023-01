Sam Hall & Remy Ramjiawan

Zaterdag 21 januari 2023 08:02

Charles Leclerc is op dit moment volop in voorbereiding op het nieuwe Formule 1-seizoen en heeft aangekondigd dat hij klaar is om wereldkampioen te worden, zo laat hij weten in zijn vlog vanuit een trainingskamp in de Dolomieten.

De Monegask zag in 2022 de titel naar Max Verstappen gaan en hoopt in het nieuwe jaar een beter job te gaan doen. Aan het begin van het jaar kon Leclerc nog even hopen op een wereldtitel, toen Red Bull Racing nog last had van de betrouwbaarheid. Uiteindelijk ging het pechduiveltje over naar het team uit Maranello, maar ook maakten het team en de coureurs, cruciale fouten op cruciale momenten. Het heeft ervoor gezorgd dat er na de zomerstop niet echt meer sprake was van een titelstrijd, maar dat gaat dit jaar anders, als we Leclerc mogen geloven.

Winnen motiveert

Leclerc wordt tijdens de voorbereiding vergezeld door personal trainer Andrea Ferrari en hypercar-coureur Antonio Fuoco. Gevraagd naar zijn motivatie voor het komende seizoen, zei Leclerc: "Er zijn dagen dat ik niet graag ga trainen. Maar dat is het leven, dat hoort bij het spel. Uiteindelijk is winnen wat me motiveert en in 2022 haalden we het niet, maar ik ben van plan het dit jaar wel te doen. Dus, we moeten zo goed mogelijk voorbereid zijn en training hoort daarbij. Je moet fit zijn in de auto en we geven alles om de beste coureur op de baan te zijn."

Volwassen

In 2022 was er ook kritiek op Leclerc, zo zou hij zich meer moeten laten gelden binnen het team en eerder met zijn vuist op tafel moeten gaan slaan. Op de vraag of hij zijn mentaliteit tijdens de wintermaanden heeft veranderd, voegt de Monegask toe: "Ik denk dat ik iets volwassener ben. Elk seizoen dat je in de Formule 1 rijdt, leer je nieuwe dingen, dus je verandert als coureur. Of er nu iets specifieks is waarbij ik dacht 'dit moet ik veranderen', dat is niet echt het geval. Het zijn gewoon kleine foutjes waarvan je moet leren en groeien."

