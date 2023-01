Remy Ramjiawan

Drievoudig wereldkampioen Jackie Stewart is nog altijd vol lof over Lewis Hamilton, maar hoopt dat George Russell of Lando Norris dit jaar de wereldtitel zal gaan pakken. De oud-kampioen vindt dat Groot-Brittannië met het trio de meest talentvolle coureurs van het veld heeft.

Het duo van Mercedes is aan elkaar gewaagd en hoewel Russell in het klassement zijn teamgenoot wist te verschalken, is het sentiment dat bij een goede wagen de strijd tussen de teamgenoten pas echt gaat beginnen. Norris wist met de McLaren uiteindelijk de zevende plek in het kampioenschap veilig te stellen en ook hij is gebaat bij een sterke wagen van het team, om mee te dingen naar overwinningen en zelfs kampioenschappen.

Talent

Bij het Britse Express neemt Stewart het talent uit Groot-Brittannië onder de loep. "Er is een geweldige verzameling mensen op dit moment. We hebben nu in Groot-Brittannië drie van de beste coureurs ter wereld", vertelt de 83-jarige. Dat Mercedes officieel een Duits team is, dat steekt Stewart enigszins, maar uiteindelijk is renstal gevestigd in Brackley. "Je hebt Lewis die keer op keer heeft gewonnen met helaas een Duits autobedrijf. Maar dat Duitse autobedrijf laat al hun Formule 1-auto's bouwen in [Brackley], omdat Groot-Brittannië de hoofdstad is van de technologie voor de autosport", zo ziet hij.

'In 2023 een Britse kampioen'

Over het talent van de drie rijders zullen weinig mensen twijfelen, maar of het trio over een auto beschikt waarmee om de titels kan worden gevochten, dat is nog maar de vraag. Mocht het met het materiaal goed zitten, dan hoopt Stewart weer op een Britse kampioen. "Onze jonge Britse autocoureurs van vandaag, ik zou graag willen dat er één dit seizoen het wereldkampioenschap wint. Dat zou fantastisch zijn", aldus Stewart.

