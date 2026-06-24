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Charles Leclerc

Leclerc staat auto af aan Beganovic tijdens VT1 in Oostenrijk | F1 Shorts

Charles Leclerc — Foto: © IMAGO
46 reacties

Leclerc staat auto af aan Beganovic tijdens VT1 in Oostenrijk | F1 Shorts

Al het korte en spraakmakende Formule 1-nieuws, gebundeld op één plek.

Redactie
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Er gebeurt ontzettend veel in de wereld van de Formule 1. Zowel op als naast de grid zijn er constant nieuwe ontwikkelingen, verhalen en geruchten. Omdat niet alles op juistheid kan worden gecontroleerd of in aanmerking komt voor een losstaand nieuwsartikel, heeft GPFans de rubriek 'F1 Shorts' geïntroduceerd.

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