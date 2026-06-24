Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Sportmarketeer Chris Woerts en Johan Derksen stellen dat het TT Circuit Assen de benodigde papieren heeft aangevraagd om in de toekomst de Formule 1 te mogen ontvangen. Woerts vindt dat de Drentse baan qua faciliteiten veel beter is voorbereid op een evenement van deze omvang dan het huidige circuit in de Noord-Hollandse duinen.

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