VIDEO: Assen zet grote stap naar Formule 1 met licentie-aanvraag | GPFans Recap
1 reactie
VIDEO: Assen zet grote stap naar Formule 1 met licentie-aanvraag | GPFans RecapMaak ons je Google-favoriet
Sportmarketeer Chris Woerts en Johan Derksen stellen dat het TT Circuit Assen de benodigde papieren heeft aangevraagd om in de toekomst de Formule 1 te mogen ontvangen. Woerts vindt dat de Drentse baan qua faciliteiten veel beter is voorbereid op een evenement van deze omvang dan het huidige circuit in de Noord-Hollandse duinen.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Live
Leclerc staat auto af aan Beganovic tijdens VT1 in Oostenrijk | F1 Shorts
- 48 minuten geleden
- 46
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
GPFans Game
Ben jij net zo snel als Verstappen? Test hier je reactiesnelheid!
Max Verstappen
Tost heeft hoge verwachtingen van updatepakket Red Bull: "Max gaat sterke prestatie leveren"
Recap
Cruciaal nieuws voor Verstappen uit Red Bull-fabriek, FIA heeft slecht nieuws voor Nederlander | GPFans Recap
F1-reglementen
FIA kondigt per direct reglementswijzigingen aan voor huidig Formule 1-seizoen
Net binnen
Persconferenties
FIA onthult persconferentieschema voor Grand Prix van Oostenrijk
- 10 minuten geleden
LIVE | Kort nieuws, geruchten & socials ⚡
Leclerc staat auto af aan Beganovic tijdens VT1 in Oostenrijk | F1 Shorts
- 48 minuten geleden
- 46
Max Verstappen
Tost over Verstappen in 2026: 'Grootste wapen valt daardoor weg'
- 1 uur geleden
VIDEO
VIDEO: Assen zet grote stap naar Formule 1 met licentie-aanvraag | GPFans Recap
- 1 uur geleden
- 1
Max Verstappen
Verstappen over Oostenrijk: 'Spannend hoeveel tijd dit nieuwe pakket oplevert'
- 2 uur geleden
Lewis Hamilton
FIA onderzocht wagen Hamilton vlak na overwinning in Spanje
- 2 uur geleden
- 1
Veel gelezen
200.000+ views
Strafpunten F1: Stroll raakt punten kwijt richting GP Oostenrijk, extra straf voor Colapinto
- 21 juni
75.000+ views
Stukje tape komt McLaren heel duur te staan: FIA bevestigt straf na stilvallen Norris
- 5 juni
50.000+ views
Verstappen krijgt lachers op de hand in perszaal Monaco met advies voor Antonelli
- 7 juni
50.000+ views
Hamilton haalt uit: "Er is een reden dat ik zeven wereldkampioenschappen heb"
- 15 juni
50.000+ views
Norris spreekt al van Formule 1-pensioen: "Ik wil kinderen en wil hier weg"
- 22 juni
40.000+ views
Antonelli trakteert Kardashian op champagnedouche na ophef over 'gestolen' handdoek
- 9 juni