close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Start of the BOSS GP at TT Circuit Assen

VIDEO: Assen zet grote stap naar Formule 1 met licentie-aanvraag | GPFans Recap

1 reactie

VIDEO: Assen zet grote stap naar Formule 1 met licentie-aanvraag | GPFans Recap

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.
 Google Maak ons je Google-favoriet

Sportmarketeer Chris Woerts en Johan Derksen stellen dat het TT Circuit Assen de benodigde papieren heeft aangevraagd om in de toekomst de Formule 1 te mogen ontvangen. Woerts vindt dat de Drentse baan qua faciliteiten veel beter is voorbereid op een evenement van deze omvang dan het huidige circuit in de Noord-Hollandse duinen.

Gerelateerd

VIDEO

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

FIA onthult persconferentieschema voor Grand Prix van Oostenrijk

FIA onthult persconferentieschema voor Grand Prix van Oostenrijk

  • 10 minuten geleden
Leclerc staat auto af aan Beganovic tijdens VT1 in Oostenrijk | F1 Shorts Live

Leclerc staat auto af aan Beganovic tijdens VT1 in Oostenrijk | F1 Shorts

  • 48 minuten geleden
  • 46
Tost over Verstappen in 2026: 'Grootste wapen valt daardoor weg'

Tost over Verstappen in 2026: 'Grootste wapen valt daardoor weg'

  • 1 uur geleden
Verstappen over Oostenrijk: 'Spannend hoeveel tijd dit nieuwe pakket oplevert'

Verstappen over Oostenrijk: 'Spannend hoeveel tijd dit nieuwe pakket oplevert'

  • 2 uur geleden
FIA onderzocht wagen Hamilton vlak na overwinning in Spanje

FIA onderzocht wagen Hamilton vlak na overwinning in Spanje

  • 2 uur geleden
  • 1
'Mercedes moet mogelijk diffuser aanpassen voor Oostenrijk: Ferrari wint politieke strijd'

'Mercedes moet mogelijk diffuser aanpassen voor Oostenrijk: Ferrari wint politieke strijd'

  • 3 uur geleden
  • 2

Net binnen

18:00
FIA onthult persconferentieschema voor Grand Prix van Oostenrijk
17:23
Live
Leclerc staat auto af aan Beganovic tijdens VT1 in Oostenrijk | F1 Shorts
16:47
Tost over Verstappen in 2026: 'Grootste wapen valt daardoor weg'
15:59
Verstappen over Oostenrijk: 'Spannend hoeveel tijd dit nieuwe pakket oplevert'
15:22
FIA onderzocht wagen Hamilton vlak na overwinning in Spanje
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Ben jij net zo snel als Verstappen? Test hier je reactiesnelheid! GPFans Game

Ben jij net zo snel als Verstappen? Test hier je reactiesnelheid!

Vandaag 11:56
Tost heeft hoge verwachtingen van updatepakket Red Bull: "Max gaat sterke prestatie leveren" Max Verstappen

Tost heeft hoge verwachtingen van updatepakket Red Bull: "Max gaat sterke prestatie leveren"

Vandaag 06:59 3
Cruciaal nieuws voor Verstappen uit Red Bull-fabriek, FIA heeft slecht nieuws voor Nederlander | GPFans Recap Recap

Cruciaal nieuws voor Verstappen uit Red Bull-fabriek, FIA heeft slecht nieuws voor Nederlander | GPFans Recap

Gisteren 21:44
FIA kondigt per direct reglementswijzigingen aan voor huidig Formule 1-seizoen F1-reglementen

FIA kondigt per direct reglementswijzigingen aan voor huidig Formule 1-seizoen

Gisteren 16:20 4
Ontdek het op Google Play
x