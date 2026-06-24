Lewis Hamilton en zijn race-engineer Carlo Santi gaan definitief langer met elkaar door bij Ferrari. De 52-jarige Italiaan werd aanvankelijk aangesteld als tijdelijke oplossing, maar na een succesvolle seizoensstart is besloten om de samenwerking permanent te maken.

Aan het begin van het huidige seizoen nam Santi het stokje over van Riccardo Adami, die inmiddels is gepromoveerd tot manager van de Ferrari Driver Academy. Hoewel de wissel in eerste instantie van tijdelijke aard zou zijn, heeft een woordvoerder van de Italiaanse renstal aan BBC bevestigd dat er geen nieuwe engineer wordt gezocht. "Carlo en Lewis werken heel goed samen en er is geen plan om hem te vervangen", aldus de zegsman van het team uit Maranello. De goede verstandhouding lijkt zijn vruchten af te werpen op de baan. De 41-jarige Brit wist onlangs in Spanje zijn eerste overwinning voor Ferrari te boeken en staat momenteel tweede in het wereldkampioenschap.

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Hamilton ziet gelijkenissen

Tijdens de raceweekenden in Monaco en Canada, waar de routinier tweemaal als tweede over de streep kwam achter WK-leider Kimi Antonelli, sprak hij al vol lof over zijn nieuwe steun en toeverlaat. In Montreal gaf de coureur aan dat Santi "absoluut geweldig is en hij het heerlijk vindt om met hem te werken". Hij benadrukt dat de dynamiek tussen een coureur en een engineer cruciaal is voor succes op de baan. "De samenwerking tussen coureur en engineer is heel erg belangrijk", stelt de huidige nummer twee van de WK-stand. "Het voorzien in de behoeften van een coureur kost tijd om te leren."

Bono

Hoewel de recordkampioen waakt voor te veel negativiteit over zijn moeizame debuutjaar bij Ferrari, geeft hij toe dat de chemie met Santi beter is dan met diens voorganger. "Vorig jaar hadden Adami en ik een heel goede relatie", blikt hij terug op die periode. "Hij is een geweldige kerel. We werkten relatief goed samen". Toch voelt de connectie met de man uit Verona, die eerder met Kimi Räikkönen werkte, natuurlijker aan. "Zo'n samenwerking tussen coureur en engineer is soms een kwestie van geluk hebben. Met mij en Bono klikte het vanaf het begin. Ik heb echt het gevoel dat Carlo mijn Italiaanse Bono is."

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