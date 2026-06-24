Juan Pablo Montoya vindt dat Lewis Hamilton zijn sportieve heropleving bij Ferrari grotendeels te danken heeft aan de aanstelling van zijn nieuwe race-engineer. De analist van F1 TV stelt dat de Britse coureur precies de juiste mensen om zich heen heeft verzameld om het tij te keren.

Na een moeizaam debuutjaar bij Ferrari worstelde Hamilton lange tijd met de afstelling van zijn bolide. Aan het begin van dit seizoen werd Carlo Santi aangesteld als zijn vaste engineer, nadat de samenwerking met Riccardo Adami onvoldoende vruchten afwierp. Sindsdien is de zevenvoudig wereldkampioen opgeklommen naar de tweede plaats in de WK-stand, met 115 punten en een recente overwinning in Spanje op zak.

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Voorbeeld voor Leclerc

Montoya benadrukt dat de omschakeling niet vanzelf ging. "Lewis had wel degelijk twijfels en dat is oké", stelt de Colombiaan bij BetVictor. "Hij twijfelde over de situatie omdat hij geen licht aan het einde van de tunnel zag met hoe de zaken bij Ferrari liepen", blikt hij terug op de lastige periode. Toch wist de huidige nummer twee van het kampioenschap de regie te pakken. "Hoe Lewis de zaken heeft aangepakt, is een geweldig voorbeeld voor Charles Leclerc. Hij heeft zijn hoofd gebogen en ervoor gezorgd dat hij de juiste mensen op de juiste plekken zette, en kreeg mensen zover dat ze deden wat hij wilde. Ik denk dat dat een groot ding is", aldus Montoya.

De schaduw van Bonnington

Een belangrijke factor in de zoektocht naar de juiste balans was het verlies van Peter Bonnington. De vertrouweling van Hamilton bleef achter bij Mercedes, waar hij nu als Head of Race Engineering de huidige WK-leider Kimi Antonelli begeleidt. "Kijk naar Peter Bonnington en hoe goed hij het doet met Kimi Antonelli", vervolgt Montoya. "En hij controleert Kimi. Bono werkte jarenlang met Lewis en ze hadden enorm veel succes. Iemand als Bono vervangen is niet makkelijk. Het kan wel twee of drie mensen kosten om dat Bono-gevoel te krijgen", klinkt het stellig.

Onverwachte klik met Santi

Uiteindelijk vond de Britse coureur dat gevoel bij Santi, die hij inmiddels gekscherend zijn 'Italiaanse Bono' noemt. Opvallend genoeg was de Italiaan, die eerder vanuit de 'remote garage' werkte, aanvankelijk geen langetermijnoplossing. "Carlo was niet bedoeld als een permanente vervanger bij Lewis", legt Montoya uit. "En omdat hij eigenlijk maar tijdelijk zou zijn, wilde hij gewoon zijn werk doen en probeerde hij geen indruk op Lewis te maken. Hij vroeg Lewis gewoon: wat heb je nodig? En hij leverde het", prijst de analist de nuchtere aanpak. Dat bleek een gouden greep voor de samenwerking. "Lewis heeft eindelijk een comfortabel gevoel bij Carlo Santi, die hij heeft geprezen voor zijn bijdrage. Lewis heeft iets in Carlo gevonden wat hij niet had verwacht. En hun relatie lijkt uiteindelijk geweldig te zijn geworden", besluit Montoya.

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