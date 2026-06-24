Volgens voormalig Ferrari-engineer Rob Smedley is Lewis Hamilton momenteel enorm geliefd binnen de Italiaanse renstal. De Brit stelt dat zijn oude collega's dolgelukkig zijn met de zevenvoudig wereldkampioen en hij voorspelt dat Hamilton weleens een vergelijkbare nalatenschap als Michael Schumacher zou kunnen achterlaten in Maranello.

Dat laat de huidige CEO van de F.A.T. Karting League weten in de High Performance Racing-podcast. Na een reeks sterke resultaten, waaronder twee tweede plaatsen in Monaco en Canada, boekte Hamilton eerder deze maand tijdens de Grand Prix van Spanje zijn eerste overwinning in dienst van Scuderia Ferrari. Door deze gedurfde zege op het circuit van Barcelona-Catalunya is de routinier inmiddels opgeklommen naar de tweede plaats in het wereldkampioenschap, achter Mercedes-coureur Kimi Antonelli. Hoewel de coureur zelf waakt voor te veel optimisme, is het duidelijk dat de samenwerking met het team steeds meer momentum krijgt.

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'Michael-verhaal'

Smedley, die tussen 2004 en 2013 voor Ferrari werkte en onder meer de race-engineer van Felipe Massa was, heeft nog altijd nauw contact met de medewerkers van de renstal. "Ik zit in veel groepschats met al mijn oud-collega's en ze zijn in de wolken met Lewis", vertelt Smedley. Op de vraag wat er precies over hem wordt gezegd, is hij duidelijk: "Ze houden gewoon van hem. We hebben het hierover gehad, dit zou een Michael-verhaal kunnen worden. Lewis, als hij de controle kan pakken, als hij het team kan optillen en races begint te winnen, en hij kan ze naar wereldkampioenschappen leiden, dan zullen ze absoluut van hem houden." Schumacher won aan het begin van deze eeuw vijf opeenvolgende wereldtitels met Ferrari en behaalde in totaal 72 overwinningen voor het team.

Andere grootheden

Volgens de technisch adviseur van de Formule 1 wordt de werkethiek van de ex-Mercedes-coureur nog weleens onderschat door de buitenwacht. "Mensen begrijpen Lewis altijd verkeerd vanwege het schild dat hij om zich heen heeft gebouwd voor zijn publieke persona", legt Smedley uit. "Maar dit is een man die, en dat geldt grappig genoeg voor al die jongens, Max, Lewis, Michael, Sebastian, al die grootheden, ze werken harder en stoppen meer van zichzelf erin om de posities te bereiken waar ze staan. Hij steekt er zo veel moeite in", benadrukt hij. Dat de recente overwinning in Spanje, wat alweer de 106e uit de carrière van de coureur was, veel losmaakte, is voor Smedley dan ook volkomen logisch. "Wanneer je jezelf ergens volledig in stort, vooral bij het winnen van een Grand Prix, wanneer je alles geeft en je blijft falen, maar je komt steeds terug en je blijft proberen, dan is het uiteindelijk, wanneer het gebeurt, gewoon een uitbarsting van emoties", besluit hij.

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