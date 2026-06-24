Het is weer raceweek. Na de Grand Prix van Barcelona-Catalunya verhuist het Formule 1-spektakel naar Oostenrijk voor de race op het circuit van de Red Bull Ring in Spielberg. Dit evenement vormt de achtste ronde van het huidige kampioenschap en markeert een belangrijk punt in de Europese fase van het seizoen. In de aanloop naar het raceweekend heeft de autosportbond het officiële schema voor de persconferenties naar buiten gebracht.

Voor een aantal aanwezigen belooft de mediadag extra interessant te worden. Zo zal de aandacht onder meer uitgaan naar Isack Hadjar, die dit seizoen voor Red Bull Racing uitkomt en donderdag om 14:30 uur in de eerste groep aanschuift samen met Pierre Gasly en Oscar Piastri. Nico Hülkenberg en Sergio Pérez nemen donderdagmiddag een half uurtje later plaats achter de microfoon namens respectievelijk Audi en Cadillac. Zij krijgen daarbij gezelschap van George Russell van Mercedes.

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Verdeling van de persmomenten

De traditionele persmomenten worden door de FIA verdeeld over twee dagen. Op donderdag is het de beurt aan de coureurs, die in twee afzonderlijke groepen de aanwezige pers te woord zullen staan. Een dag later, na afloop van de eerste vrije training, is er een speciaal moment ingeruimd voor de teambazen en technisch afgevaardigden. Zo zal Dario Marrafuschi namens bandenleverancier Pirelli aanschuiven, geflankeerd door Laurent Mekies van Red Bull en James Vowles van Williams.

Het persconferentieschema van dit weekend in Oostenrijk! pic.twitter.com/qLX6ORYFux — GPFans NL (@GPFansNL) June 24, 2026

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