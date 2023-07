Ricciardo vervangt De Vries bij AlphaTauri, Horner lijkt Pérez te waarschuwen | GPFans Recap

Brian Van Hinthum

Dinsdag 11 juli 2023 21:46

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De dinsdag stond - vrij onverwachts - geheel in het teken van het grote nieuws rondom Nyck de Vries. De Nederlander is namelijk door Red Bull Racing en AlphaTauri ontslagen uit zijn functie en wordt al vanaf de Grand Prix van Hongarije door Daniel Ricciardo vervangen. Het nieuws sloeg in de hele Formule 1-wereld behoorlijk in en de meningen rondom de beslissing van het team waren behoorlijk verdeeld. Uiteraard was er ook nog genoeg ander nieuws.

Hill is om en prijst Verstappen: "Dat is bij hem heel normaal in plaats van een piek"

Één van de grote criticasters van Max Verstappen, Damon Hill, is inmiddels helemaal om en prijst de tweevoudig kampioen voor een specifieke kwaliteit. De Brit ziet Verstappen vaak direct op de limiet van de auto zitten en dat hebben niet veel coureurs in zijn ogen. "Hij is in staat om naar buiten te gaan en heel snel de limiet te vinden. Dat is het kenmerk van de grote coureurs. Daarna zijn ze aan het finetunen en kleine beetjes [tijd] aan het vinden."

Russell sneert naar wedstrijdleiding na agressieve actie van Leclerc in Britse GP

George Russell sleepte een top vijf-resultaat binnen in de Grand Prix van Groot-Brittannië afgelopen zondag, maar hij was niet tevreden over zijn thuisrace. Naast dat hij verbaasd was over de snelheid van de McLarens en frustraties kende, omdat hij Oscar Piastri niet voorbijkwam, was de Mercedes-coureur ook niet te spreken over de verdedigingskunsten van Charles Leclerc.

Manager van Norris gespot bij Red Bull tijdens Britse Grand Prix

De manager van Lando Norris is tijdens de Britse Grand Prix door de paparazzi gespot bij Red Bull Racing. Op de foto's is te zien dat Mark Berryman in gesprek is met Helmut Marko, de hoofdadviseur van het team van Max Verstappen en Sergio Pérez. Marko laat dan ook weten dat hij Norris het beste bij de energydrankfabrikant vindt passen.

Officieel: De Vries ontslagen bij AlphaTauri, Ricciardo gekozen als vervanger

De geruchten dat Daniel Ricciardo bij Scuderia AlphaTauri zou instappen, deden de afgelopen tijd al de ronde, maar nu is het officieel: Nyck de Vries zal per direct vervangen worden bij de renstal uit Faenza. Dat heeft AlphaTauri bevestigd. De Nederlander zal niet meer voor het team in actie komen. De Britse Grand Prix op Silverstone is voorlopig dus de laatste race van De Vries. Ricciardo zal tijdens de Grand Prix van Hongarije achter het stuur kruipen van de AT04-bolide.

Horner lijkt Pérez te waarschuwen met Ricciardo-nieuws: "Uitleenbeurt aan AlphaTauri"

Daniel Ricciardo is ongeveer één half seizoen na zijn vertrek uit de Formule 1 weer terug op de grid. De Australische coureur krijgt bij AlphaTauri de kans om Nyck de Vries te vervangen en zijn loopbaan nieuw leven in de blazen. Christian Horner is blij met de overgang en spreekt opmerkelijk genoeg over een 'uitleenbeurt'.