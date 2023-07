Brian Van Hinthum

Dinsdag 11 juli 2023 16:57

Daniel Ricciardo is ongeveer één half seizoen na zijn vertrek uit de Formule 1 weer terug op de grid. De Australische coureur krijgt bij AlphaTauri de kans om Nyck de Vries te vervangen en zijn loopbaan nieuw leven in de blazen. Christian Horner is blij met de overgang en spreekt opmerkelijk genoeg over een 'uitleenbeurt'.

Het doek voor De Vries in de Formule 1 is gevallen. De Nederlander stond al enige tijd onder druk bij het team van AlphaTauri, maar inmiddels heeft Helmut Marko met de Red Bull-leiding de harde beslissing genomen om de Friese coureur de laan uit te sturen. Al vanaf de Grand Prix van Hongarije is het Ricciardo die plaats zal nemen naast Yuki Tsunoda en de Red Bull-reserve krijgt daarmee kort na zijn vertrek bij McLaren alweer de kans om zijn carrière in de Formule 1 nieuw leven in te blazen.

Artikel gaat verder onder video

Stappen gemaakt

De Australische coureur werd namelijk na zijn vertrek bij McLaren opgepikt door Red Bull als reservecoureur, waarbij hij voornamelijk ingezet werd voor marketingdoeleinden en werk in de simulator. Nu komt dan tóch ineens zijn kans om weer in te stappen op het hoogste niveau, iets dat hij volgens Horner zelf afgedwongen heeft. "Het is geweldig om te zien dat Daniel niks van vorm heeft verloren sinds hij vertrokken is uit het racen. De stappen die hij in de simulator heeft gemaakt, vertalen zich nu naar het circuit."

'Uitleenbeurt'

Horner vervolgt. "Zijn tijden met de bandentests zijn extreem competitief. Het was een zeer indrukwekkende prestatie en dus zijn we zeer benieuwd wat de rest van het seizoen gaat brengen met de uitleenbeurt aan Scuderia AlphaTauri", zo leest de reactie van de Brit. Met die laatste opmerking lijkt hij de duimschroeven ook aan te willen draaien bij Sergio Pérez. De Mexicaan valt de laatste races enorm tegen als teamgenoot van Max Verstappen en een uitstekend presterende Ricciardo bij AlphaTauri zou slecht nieuws voor Pérez kunnen betekenen. Zeker gezien de goede verhouding tussen Verstappen en Ricciardo.