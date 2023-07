Vincent Bruins

Dinsdag 11 juli 2023 08:49 - Laatste update: 08:50

George Russell sleepte een top vijf-resultaat binnen in de Grand Prix van Groot-Brittannië afgelopen zondag, maar hij was niet tevreden over zijn thuisrace. Naast dat hij verbaasd was over de snelheid van de McLarens en frustraties kende, omdat hij Oscar Piastri niet voorbijkwam, was de Mercedes-coureur ook niet te spreken over de verdedigingskunsten van Charles Leclerc.

Russell ving de wedstrijd op Silverstone aan vanaf de zesde positie en haalde direct de andere Ferrari van Carlos Sainz in dankzij zijn softs. Voorbij Leclerc komen was een ander verhaal, want volgens Russell verdedigde hij te agressief door Stowe en Vale. Het lukte hem pas om de Monegask te passeren na de eerste pitstops. Russell kwam uiteindelijk als vijfde over de finish achter Verstappen, Lando Norris, teamgenoot Lewis Hamilton en Piastri.

Artikel gaat verder onder video

Tik op de vingers

"Ik heb mijn best gedaan om Charles in te halen," legde de 25-jarige Brit uit tegenover de verzamelde media. "Hoe hij verdedigde was wel bedenkelijk. Bij het aanremmen voor bocht 16 stond ik op het punt om hem aan de binnenkant te pakken, maar middenin de remzone kruiste hij me op een vrij agressieve manier. Er staat duidelijk in de reglementen dat dat niet is toegestaan. Volgens mij hebben ze hem alleen maar een tik op de vingers gegeven," zo klaagt Russell over de stewards. "Maar als je een inhaalmogelijkheid hebt en hij krijgt niet meer dan een soort van waarschuwing, dan is dat frustrerend."

OOK INTERESSANT: Leclerc zag minder weekend Ferrari aankomen: "Eén van onze slechtste circuits"

Medelijden met Piastri

Russell denkt echter niet dat het zijn resultaat had veranderd, als hij Leclerc al in de openingsfase vóór de eerste pitstops had ingehaald: "Het had waarschijnlijk betekend dat ik nog eerder had moeten stoppen. En waarschijnlijk zouden beide McLarens weer gestopt zijn om mij achter hen te houden, dus dan was ik alsnog als vijfde gefinisht." De Mercedes-coureur was ook onder de indruk van de snelheid van de McLarens, zo deelde hij bij Sky Sports F1: "De McLarens waren super indrukwekkend. Ze reden een geweldige race. Ik heb medelijden met Oscar, want hij reed echt heel goed en ik was super onder de indruk van wat hij dit jaar heeft bereikt. Hij verdiende een [podium]plaats."