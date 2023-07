Lars Leeftink en Jan Bolscher

Zondag 9 juli 2023 21:08 - Laatste update: 21:12

Charles Leclerc kwam zondagmiddag tijdens de Formule 1 Grand Prix van Groot-Brittannië niet verder dan P9, terwijl teamgenoot Carlos Sainz op P10 eindigde. Geen goed weekend dus voor Ferrari, dat volgens Leclerc meerdere redeneren had en van tevoren ingeschat was. De Monegask kent de zwakke plek van de Ferrari en weet hoe hij het gat richting Red Bull en Max Verstappen flink kan verminderen.

In gesprek met de aanwezige media, waaronder GPFans, blikt Leclerc terug op de race en dan vooral op de safety car. Voor Leclerc kwam deze niet op een goed moment naar buiten. "Het ontbreken van snelheid is lastig te verteren. Het lijkt op pech. Laten we zeggen dat de timing van de safety car niet goed voor ons was, terwijl het gunstig was voor veel andere coureurs. Maar uiteindelijk hadden we gewoon geen snelheid. Het is niet zo dat we meer bandenslijtage hadden, maar Mercedes en McLaren waren sterker dan wij. Ik probeerde na de safety car nog op de harde band te pushen, maar het mocht niet zo zijn."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Dit is de stand bij de constructeurs na de Grand Prix van Groot-Brittannië

Slecht circuit voor Ferrari

Voorafgaand aan het weekend had Leclerc met Ferrari al niet het gevoel dat dit het weekend van de Italiaanse renstal zou worden. "Dit is heel moeilijk te begrijpen, maar we wisten dat dit één van onze slechtste circuits zou worden, alleen al vanwege de hogesnelheidsbochten. Dit is één van de zwakke punten van de auto. Het was een positieve verrassing dat we er gisteren zo dicht bij zaten. Niet qua tijd, want ik reed geen geweldige ronde in P3, maar we zaten heel dicht bij Red Bull, waarschijnlijk vanwege het moment dat de tijd neerzette. In de race hadden we het lastig, vooral in de snelle bochten. We weten wat het probleem is en we werken er hard aan om de auto door te ontwikkelen en om dat te verbeteren. Hopelijk wordt dat beter."

Ferrari lastig met wind

Volgens Leclerc had de auto van Ferrari het ook lastig met de wind die er in Silverstone was. "Er is nog een lange weg te gaan, want op dit moment zijn we gevoelig voor veranderingen in de omstandigheden die je niet aan ziet komen. Dan bedoel ik vooral de wind. Als deze van richting of snelheid verandert, dan heeft onze auto het extreem moeilijk."