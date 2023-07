Dit is de stand bij de constructeurs na de Grand Prix van Groot-Brittannië

Lars Leeftink

Zondag 9 juli 2023

De tiende Formule 1 Grand Prix van het seizoen, in Groot-Brittannië, leverde een paar veranderingen op in de stand bij de constructeurs. Vier teams scoorden geen punten, terwijl er twee teams waren die een ijzersterk weekend hebben meegemaakt.

Voorafgaand aan de race in Groot-Brittannië was het Red Bull dat domineerde. Met bijna 200 punten voorsprong op de rest van het veld was het voor deze race al wel duidelijk dat niemand momenteel in de buurt komt van de RB19. In Groot-Brittannië was het op vrijdag en zaterdag niet anders, maar zoals altijd was er hoop tijdens de race op zondag. Mercedes, Aston Martin en Ferrari zijn de teams die om P2 strijden achter de regerend wereldkampioen. Wellicht is daar een concurrent bijgekomen: McLaren.

Grand Prix Groot-Brittannië

Het was Red Bull dat samen met McLaren het hoogste aantal punten scoorde in Groot-Brittannië. McLaren stijgt door de P2 en P4 in Silverstone naar P5 en gaan ze over Alpine heen. Red Bull is inmiddels meer dat 200 punten los van Mercedes. Van de drie teams achter Red Bull was Mercedes het enige team dat echt goed scoorde. Aston Martin en Ferrari zien het team met 19 en 22 punten uitlopen. Geen punten in Silverstone voor Alpine, Haas, Alfa Romeo en AlphaTauri. Williams profiteert hiervan, stijgt naar P8 en gaat dankzij Alexander Albon over Alfa Romeo heen.

