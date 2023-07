Vincent Bruins

Dinsdag 11 juli 2023 11:15 - Laatste update: 11:22

De manager van Lando Norris is tijdens de Britse Grand Prix door de paparazzi gespot bij Red Bull Racing. Op de foto's is te zien dat Mark Berryman in gesprek is met Helmut Marko, de hoofdadviseur van het team van Max Verstappen en Sergio Pérez. Marko laat dan ook weten dat hij Norris het beste bij de energydrankfabrikant vindt passen.

Niet alleen Verstappen, maar ook Norris maakte een geweldig raceweekend op Silverstone mee. De McLaren-coureur kwalificeerde zich op de eerste startrij naast polesitter Verstappen en pakte zelfs de leiding bij het doven van de lichten. Norris behield de eerste plek voor vier ronden, voordat hij toch werd ingehaald door de kampioenschapsleider. De jonge Brit werd uiteindelijk tweede en evenaarde daarmee het beste resultaat uit zijn Formule 1-carrière.

Artikel gaat verder onder video

Berryman brengt bezoek aan Red Bull

Berryman, de manager van Norris, werd tijdens het weekend van de tiende ronde van het wereldkampioenschap door de Daily Telegraph gespot bij Red Bull waar hij in gesprek ging met Marko. Waar de twee over hebben gepraat, is niet bekend. Wellicht over Norris, maar misschien ook over Zane Maloney, een Red Bull-junior die actief is in de Formule 2 en ook onder het management van Berryman valt. Hoe dan ook, het zorgt er wel voor dat er wederom geruchten de ronde doen dat Red Bull op zoek is naar een vervanger voor Pérez. De Mexicaan streed aan het begin van het seizoen nog om de leiding in het kampioenschap met Verstappen, maar in de laatste vijf Grands Prix is het hem niet gelukt om Q3 in de kwalificatie te halen. Hij loopt gevaar de tweede plek in de tussenstand te verliezen aan Fernando Alonso of Lewis Hamilton na een aantal teleurstellende resultaten.

OOK INTERESSANT: Ricciardo gaat in op geruchten over AlphaTauri-zitje: "Ik zit er klaar voor"

Jeugdige karakter

Toen Norris in 2018 in de Formule 2 reed, waar hij uiteindelijk vice-kampioen werd, was de Brit met meerdere Formule 1-teams in gesprek voor zijn debuut in de koningsklasse in 2019. Voordat hij voor McLaren koos, bestond er nog een realistische kans dat hij voor AlphaTauri zou tekenen. Marko is Norris dan ook niet vergeten: "Hij heeft een contract met McLaren tot en met 2025, maar hij is bij uitstek de sterkste onder de jonge coureurs," vertelde de Oostenrijker bij de Kleine Zeitung. "Hij zou ook het beste bij Red Bull passen vanwege zijn jeugdige karakter. En het is geen geheim dat Max en hij goede vrienden zijn."