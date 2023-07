Vincent Bruins

Al een aantal weken doen de geruchten de ronde dat Nyck de Vries gevaar loopt zijn zitje bij Scuderia AlphaTauri kwijt te raken, vanwege de teleurstellende resultaten. Het is na tien races in het seizoen van 2023 wel duidelijk geworden dat de renstal uit Faenza dit jaar de slechtste auto heeft en de Nederlander heeft dan ook nog geen punten gescoord. Daniel Ricciardo wordt door velen getipt als de ideale vervanger van De Vries.

De 28-jarige uit Uitwellingerga is nog niet in de top tien gefinisht. Hij werd tweemaal veertiende in de seizoensopeners in het Midden-Oosten, voordat hij in Australië en Azerbeidzjan de finish niet bereikte vanwege crashes. Zijn beste resultaat tot nu toe is twaalfde op de straten van Monaco. De Vries ligt vanwege de elfde finishpositie van Logan Sargeant in de wedstrijd op Silverstone afgelopen zondag, laatste in de tussenstand.

Het kriebelt weer

Ricciardo, die tot vorig seizoen voor McLaren uitkwam, maar afgelopen winter bij Red Bull Racing is teruggekeerd als reservecoureur, liet bij SpeedCity op SiriusXM Radio weten dat hij lang genoeg pauze heeft gehad van achter het stuur zitten van een Formule 1-bolide: "Ik kijk ernaar uit om weer te mogen rijden," zo wordt de Australiër door RACER geciteerd. De achtvoudig Grand Prix-winnaar komt deze week uit in de Pirelli-test op Silverstone. "Mijn pauze heeft nu lang genoeg geduurd en het kriebelt weer op een positieve manier. Het is natuurlijk een fenomenale auto en ik ben verheugd om dat hier te voelen, zeker op zo'n hogesnelheidscircuit."

Je weet het nooit

"Ik mis het wel, maar het is allemaal prima," vervolgde een positief-ingestelde Ricciardo op de startgrid in aanloop naar de Britse Grand Prix. "Ik laat het gewoon allemaal op me afkomen en ik vertrouw erop dat ik op een gegeven moment weer op de grid [als coureur] sta. Natuurlijk kan je er niet 100% zeker van zijn, maar ik heb er vertrouwen in dat het op een dag weer gebeurd." Gevraagd naar een zitje bij AlphaTauri voor 2024: "Je weet het nooit, je weet het nooit... Ik zit er wel klaar voor."