Remy Ramjiawan

Zondag 9 juli 2023 18:28

Ook het weekend in Silverstone heeft nog niet voor de ommezwaai bij Nyck de Vries gezorgd. De Nederlander vertrok zondagmiddag vanaf P18 en kwam uiteindelijk als zeventiende over de streep. Met drie uitvallers werd De Vries als laatste afgevlagd, al wijst hij ook naar technische problemen.

Tegenover de verzamelde media, waaronder GPFans blikt De Vries terug op de race in Groot-Brittannië. "We bleven verrassend lang competitief op een band waarvan we niet wisten dat die het zolang zou uithouden. Daarin hebben we een goede job gedaan", zo is tevreden over de eerste stint op de rode banden. Toch had de AlphaTauri-coureur wat pech met de timing van de VCS: "Toen we naar de hards overgingen waren we in de eerste drie ronden ook zeer sterk. Jammer dat daarna de VCS uitkwam, want dat is een gemiste kans geweest."

Technische problemen

Uiteindelijk kon De Vries in de eindfase van de race niet meer aanzetten en dat had alles te maken met een nog onbekend probleem. "Aan het einde van de race hadden we een issue waarvan ik nog niet op de hoogte ben gebracht. Er was blijkbaar iets niet in orde, waardoor we niet snel waren. Ik heb oprecht geen idee althans, anders hadden ze me het wel verteld over de radio", legt hij uit.

De AlphaTauri lijkt op dit moment simpelweg de langzaamste auto te zijn en De Vries is realistisch. "Uiteindelijk zijn we in het algemeen gewoon niet snel genoeg en dat is de realiteit. Iedereen werkt hard en probeert stapjes te zetten en iedereen brengt ook continu upgrades. Dus we moeten hard blijven werken om niet alleen tijd te winnen, maar ook om niet verder weg te zakken."

Upgrades lijken niet te werken

Het team heeft voor het weekend in Silverstone een nieuwe vloer meegenomen, maar De Vries kan dat na één weekend nog niet goed beoordelen. "Als we heel eerlijk zijn en elkaar aankijken in de spiegel, dan waren we niet sterk genoeg, maar het is waarschijnlijk te vroeg om er nu al over te oordelen. Wat ik zeg, het middenveld zit zo dicht bij elkaar en iedereen brengt continu iets en dat is een eindeloos gevecht tot het einde van het seizoen", aldus De Vries.