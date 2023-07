Remy Ramjiawan

Dinsdag 11 juli 2023 07:02

Één van de grote criticasters van Max Verstappen, Damon Hill, is inmiddels helemaal om en prijst de tweevoudig kampioen voor een specifieke kwaliteit. De Brit ziet Verstappen vaak direct op de limiet van de auto zitten en dat hebben niet veel coureurs in zijn ogen.

Na de race op Silverstone is Verstappen maar liefst 99 punten uitgelopen op de nummer twee van het klassement Sergio Pérez. Het onderstreept de vorm van de regerend kampioen, die op dit moment fluitend op weg lijkt te zijn naar zijn derde wereldtitel. Door de zesde zege op rij te pakken, heeft Verstappen zich in een lijstje geplaatst met namen als Michael Schumacher en Alberto Ascari.

Artikel gaat verder onder video

Kenmerk van de grote coureurs

Hill, de wereldkampioen in 1996, gelooft dat een grote reden voor zijn prestaties van de laatste tijd, Verstappen zijn vermogen is om meteen vanaf de eerste ronde van de training op snelheid te zijn. "Ik denk dat het vertrouwen is", zegt Hill op Sky Sports F1. "Hij is in staat om naar buiten te gaan en heel snel de limiet te vinden. Dat is het kenmerk van de grote coureurs. Daarna zijn ze aan het finetunen en kleine beetjes [tijd] aan het vinden."

De lessen van vader Jos zijn vaak benoemd en Hill wijst ook naar die periode. "Hij doet dit al sinds hij een kind was in de karts. Hebben alle anderen zichzelf tot het uiterste gedreven? Bij Max gaat het automatisch. Hij zit de hele tijd op de limiet. Dat is bij hem heel normaal in plaats van een piek", aldus Hill.