Officieel: De Vries ontslagen bij AlphaTauri, Ricciardo gekozen als vervanger

De geruchten dat Daniel Ricciardo bij Scuderia AlphaTauri zou instappen, deden de afgelopen tijd al de ronde, maar nu is het officieel: Nyck de Vries zal per direct vervangen worden bij de renstal uit Faenza. Dat heeft AlphaTauri bevestigd. De Nederlander zal niet meer voor het team in actie komen. De Britse Grand Prix op Silverstone is voorlopig dus de laatste race van De Vries. Ricciardo zal tijdens de Grand Prix van Hongarije achter het stuur kruipen van de AT04-bolide.

De Vries staat momenteel laatste in het kampioenschap. Hij werd tijdens de seizoensopeners in het Midden-Oosten tweemaal veertiende, voordat hij in Australië en Azerbeidzjan de finish niet wist te bereiken vanwege crashes. In Miami werd hij achttiende, maar op de straten van Monaco overleefde hij een flinke regenbui om zijn beste resultaat van het seizoen te behalen. De 28-jarige uit Uitwellingerga werd toen twaalfde. Alleen in Spanje zou hij vervolgens nog in de top vijftien eindigen. In Canada moest hij het doen met P18 na een akkefietje met Kevin Magnussen, en in Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk kwam hij als zeventiende over de streep. Vanwege de elfde finishpositie van Williams-coureur Logan Sargeant op Silverstone, staat De Vries puntloos onderaan in de tussenstand.

Prestaties geëvalueerd

Red Bull-hoofdadviseur Helmut Marko gaf eerder deze maand al aan dat het geen geheim was dat De Vries niet aan de verwachtingen voldeed: "Het is een keiharde sport en we moeten ook naar de toekomst kijken. We evalueren zijn prestaties en als het nodig is dan nemen we een beslissing." Deze beslissing is nu dus door AlphaTauri genomen, want het team heeft bevestigd dat het Formule 1-avontuur vroegtijdig eindigt voor De Vries. Max Verstappen is nu wederom de enige Nederlandse coureur in de koningsklasse van de autosport.

Liam Lawson en Toro Rosso

Waar eerder in het seizoen nog werd gespeculeerd dat Liam Lawson - de Red Bull-junior die races won in de Formule 2, vice-kampioen werd in de DTM en nu titelkandidaat is in de Super Formula in Japan - de voornaamste kandidaat was om De Vries te vervangen, heeft AlphaTauri toch gekozen voor Ricciardo. De Australiër reed al eerder in zijn carrière voor het Italiaanse team, maar toen nog onder de naam Scuderia Toro Rosso. Na een half seizoen als invaller bij Hispania Racing Team in 2011 kwam Ricciardo twee jaar voltijds uit voor Toro Rosso. Hij werd achttiende in de eindstand in 2012 en een jaar later werd hij veertiende in het kampioenschap.

Ricciardo sleept zeven zeges binnen bij Red Bull

Voor 2014 maakte Ricciardo de promotie naar Red Bull Racing. Hij won zeven Grands Prix voor de energydrankfabrikant, voordat hij de overstap maakte naar Renault wat hij na twee seizoenen al inruilde voor McLaren. Met het team uit Woking won hij de Italiaanse Grand Prix van 2021, maar al gauw begonnen de prestaties tegen te vallen. McLaren tekende Oscar Piastri voor 2023 en dus kwam Ricciardo zonder stoeltje te zitten.

Terug bij Red Bull

De Honey Badger kreeg vervolgens afgelopen winter de rol als reservecoureur aangeboden door Red Bull en dat greep hij met beide handen aan. Dat heeft hem nu de kans gegeven om het AlphaTauri-zitje van De Vries over te nemen vanaf de aankomende race op de Hungaroring. Red Bull Racing leent Ricciardo officieel uit aan AlphaTauri. Ricciardo zal dus ook reservecoureur van Red Bull blijven. De wedstrijd op het circuit nabij Boedapest staat op de planning voor zondag 23 juli. De toekomstplannen van De Vries zijn nog onbekend.