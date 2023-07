Remy Ramjiawan

Vrijdag 7 juli 2023 21:11

Nyck de Vries moet echt aan de bak als het aan Helmut Marko ligt. De adviseur van Red Bull Racing geeft bij Viaplay toe dat de Nederlander ondermaats presteert en kan de vraag of De Vries in Zandvoort nog aanwezig is, niet bevestigen.

Het debuutjaar van de voormalig Formule E-coureur gaat voorlopig nog niet over rozen. De 28-jarige De Vries maakte tijdens de openingswedstrijden net iets te veel fouten en voorlopig kan hij het tempo van teamgenoot Yuki Tsunoda ook niet altijd evenaren. Van de Nederlander werd misschien wel te veel verwacht in het begin, daar waar rookies volgens Franz Tost zo'n drie jaar de tijd nodig hebben om op niveau te komen.

Haalt De Vries Zandvoort?

Op de vraag of De Vries eind augustus ook zal deelnemen aan de Grand Prix van Nederlander, reageert Marko: "Dat kan ik eigenlijk pas vertellen zodra we in Zandvoort zijn." Daarmee laat Marko niets aan de verbeelding over. De Vries is aan het knokken voor zijn zitje binnen de Formule 1. Daarvoor heeft de Nederlander een aantal goede resultaten nodig, al zal het finishen voor zijn teamgenoot het eerste doel moeten worden. Op de Red Bull Ring wist de Nederlander eerder over de streep te komen dan Tsunoda.

"Hij levert niet"

Vooral de openingsfase van het seizoen was niet vlekkeloos voor De Vries en ook Marko bevestigt dat het tot op heden ondermaats is geweest. "Het mag geen geheim zijn dat hij niet levert, wat we van hem verwachten en het is een keiharde sport en we moeten ook naar de toekomst kijken." Achter de schermen lijkt Daniel Ricciardo te worden klaargestoomd voor een zitje bij het zusterteam van Red Bull Racing. Ook Christian Horner gaf onlangs aan dat de bal bij het team uit Faenza ligt. "We evalueren zijn prestaties en als het nodig is dan nemen we een beslissing", concludeert Marko over De Vries.