Verstappen rijdt zichzelf "bijna bewusteloos" naar zege, Alonso waarschuwt Red Bull | GPFans Recap

Vincent Bruins

Maandag 19 juni 2023 00:52

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Max Verstappen heeft de Grand Prix van Canada op zijn naam geschreven. Er zijn ook nog eens twee belangrijke mijlpalen behaald. Het was de honderdste overwinning in de Formule 1 voor Red Bull Racing en Verstappen staat nu gelijk met de legendarische Ayrton Senna qua aantal zeges. We hoorden van de Nederlander over zijn race in Montreal en over hoe hij zichzelf "bijna bewusteloos" reed op jacht naar de winst. Daarnaast vertelden ook Fernando Alonso en Lewis Hamilton, die tweede en derde werden respectievelijk, over hoe hun zondag verliep. De twee wereldkampioenen maakten nog een momentje mee in de pitstraat, maar de Mercedes-coureur werd na een onderzoek voor een unsafe release toch niet bestraft. Nyck de Vries moest het doen met P18 op Circuit Gilles Villeneuve. Hij legde uit wat er tussen hem en Kevin Magnussen gebeurde halverwege de race.

Verstappen blij met honderdste overwinning Red Bull: "Blijven genieten en hard werken"

Max Verstappen heeft de Grand Prix van Canada op overtuigende wijze op zijn naam geschreven. Teammaat Sergio Pérez moest tekenen voor de zesde plaats, waardoor de Nederlander zijn voorsprong in het wereldkampioenschap voor het vierde weekend op rij verder heeft uitgebreid. "Ik ben natuurlijk ontzettend blij. Het was geen vanzelfsprekende race, want het was heel moeilijk om de banden in het juiste venster te krijgen, het was erg koud vandaag", klinkt het direct na afloop. "We gleden behoorlijk in het rond. Maar het is gelukt en om vandaag de honderdste race van het team te winnen, dat is ongelofelijk. Ik had zelf ook nooit verwacht dat ik dit soort getallen zou bereiken", doelt Verstappen op zijn 41ste overwinning in de Formule 1, waarmee hij op gelijke hoogte komt met Ayrton Senna. Meer lezen? Klik hier!

Alonso waarschuwt na P2 in Canada: "Bij volgende race druk meer opvoeren bij Verstappen"

Fernando Alonso heeft zijn zesde podium van het seizoen binnengesleept in Montreal. De Aston Martin-coureur verkleint het gat naar Sergio Pérez in het kampioenschap dankzij een tweede plaats in de Grand Prix van Canada. Hij moest wel zijn meerdere erkennen in een wederom dominante Max Verstappen. "We hadden gehoopt de Red Bull [van Verstappen] wat meer te kunnen uitdagen," vertelde Spanjaard na afloop. "We verloren een positie bij de start aan Lewis en toen was het een gevecht met de Mercedes. Lewis was de gehele race aan het pushen. Ik kon geen enkele ronde even relaxen. Het was een geweldig gevecht. Alsof het zeventig rondenlang kwalificatie was." Meer lezen? Klik hier!

Hamilton ziet bevestiging met P3 in Canada: "We gaan de goede kant op"

Zevenvoudig kampioen Lewis Hamilton is als derde over de streep gekomen in Montreal en heeft na het podiumplekje in Spanje, wederom een top drie-positie weten te scoren. De Brit was lange tijd op weg om Fernando Alonso te verschalken, maar zo ver kwam het uiteindelijk niet, in de wedstrijd die door Max Verstappen is gewonnen. "Als ik heel eerlijk ben, dan is het een fantastisch weekend voor ons geweest. We komen langzaam dichterbij. De Aston Martins hebben er dit weekend weer een schepje bovenop gedaan, met de upgrades. Wij werken daar ook aan", zo legt Hamilton aan Jenson Button uit tijdens de podiuminterviews. "Allereerst het is best een eer om met twee wereldkampioen op het podium te staan. Ik vond het best wel gaaf om derde te zijn en gewoon in de mix te zitten. Maar we hadden het tempo niet vandaag", zo moet hij toegeven. Al met al is Hamilton toch tevreden: "We gaan de goede kant op." Meer lezen? Klik hier!

Verstappen legt uit hoe hij zichzelf "bijna bewusteloos" reed in Canada

Max Verstappen heeft de Grand Prix van Canada op indrukwekkende wijze op zijn naam geschreven, maar volgens de tweevoudig wereldkampioen was het niet zo eenvoudig als dat het er wellicht uitzag. Dat lichtte hij nader toe na afloop van de race in Montreal bij Viaplay. Er was tijdens de race één momentje waarbij Verstappen plots behoorlijk hard over een kerbstone schoot. Over de boardradio klonk het lachend dat hij zichzelf bijna bewusteloos had gereden. De Limburger geeft tekst en uitleg: "Ik raakte de kerbstone net verkeerd en toen kwam ik niet goed uit op die andere kerb en toen ging het heel hard van links naar rechts. Maar die dingen horen erbij," klinkt het met een grote glimlach. Meer lezen? Klik hier!

Dit is waarom de wedstrijdleiding besloot Hamilton niet te bestraffen voor unsafe release

Lewis Hamilton kwam als derde over de streep in de Grand Prix van Canada. Samen met Fernando Alonso stond hij tijdens de race op het Circuit Gilles Villeneuve meermaals in de schijnwerpers. De twee vochten om de positie achter racewinnaar Max Verstappen en er was zelfs even een momentje in de pitstraat waar Hamilton voor werd onderzocht. Aston Martin wist tijdens de eerste van twee geplande pitstops net iets sneller de banden van Alonso te wisselen dan Mercedes bij Hamilton. Hamilton kwam direct voor de neus van Alonso terecht. De Spanjaard liet aan zijn engineer, die het incident als "gevaarlijk" omschreef, weten dat hij flink moest remmen. Toch kreeg Hamilton geen straf na een onderzoek van de wedstrijdleiding. De stewards waren ervan op de hoogte dat Alonso eventjes moest remmen, maar ze vonden dat er geen risico was op een botsing of dat het nodig was voor Alonso om flink uit te wijken. Meer lezen? Klik hier!

De Vries en Magnussen reageren op incident tijdens GP Canada: "Ik kon geen kant op"

Nyck de Vries en Kevin Magnussen waren in Montreal in gevecht om de zeventiende plaats, toen de Nederlander een aanval inzette in bocht twee. Hierbij liet hij de Haas-coureur weinig ruimte, met wat wiel-tegen-wiel actie tot gevolg. Op het rechte stuk richting bocht drie probeerde De Vries het opnieuw, maar de AlphaTauri-coureur blokkeerde zijn wielen omdat hij op het vuile deel van de baan reed, waardoor hij rechtdoor de uitloopstrook op schoot. Magnussen, aan de buitenkant van De Vries, kon hierdoor niet insturen en moest noodgedwongen mee rechtdoor. "Op zich vond ik het een prima race tot dat punt," vertelde de Vries na afloop tegenover Viaplay. "Ik denk niet dat we helemaal competitief en snel genoeg waren, maar ik kon in de DRS-trein blijven en zo iedere keer een plekje winnen als coureurs voor ons voor een vroege tweede stop gingen. We raceten hard tegen elkaar in bocht één en twee. Ik kwam onderlangs bij het uitkomen van bocht twee en... Ik denk dat we elkaar gewoon iets te hard hebben gepusht en ik zat op het vuile waardoor ik blokkeerde en rechtdoor ging. Meer lezen? Klik hier!