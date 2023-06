Jan Bolscher

Zondag 18 juni 2023 21:49 - Laatste update: 22:13

Max Verstappen heeft de Grand Prix van Canada op overtuigende wijze op zijn naam geschreven. Teammaat Sergio Pérez moest tekenen voor de zesde plaats, waardoor de Nederlander zijn voorsprong in het wereldkampioenschap voor het vierde weekend op rij verder heeft uitgebreid.

De tweevoudig wereldkampioen ving de race op het Circuit Gilles Villeneuve aan vanaf pole position nadat hij in een sensationele kwalificatie de snelste tijd op het bord zette. In tegenstelling tot een aantal eerdere weekenden dit jaar kende Verstappen een uitstekende start, waardoor hij de leiding in de wedstrijd vrij eenvoudig wist te behouden. De race verliep vervolgens vrij eenvoudig voor de Red Bull Racing-coureur, die na 70 ronden met een voorsprong van ongeveer tien seconden als eerste over de streep kwam.

Artikel gaat verder onder video

Moeite met bandenmanagement

Bij de eerste en enige rollende herstart van de race moest Verstappen even zijn hoofd koel houden, maar ook hier wist de Limburger zijn leidende positie met succes te verdedigen. "Ik ben natuurlijk ontzettend blij. Het was geen vanzelfsprekende race, want het was heel moeilijk om de banden in het juiste venster te krijgen, het was erg koud vandaag", klinkt het direct na afloop. "We gleden behoorlijk in het rond. Maar het is gelukt en om vandaag de honderdste race van het team te winnen, dat is ongelofelijk.

Genieten en hard werken

Gevraagd naar die indrukwekkende statistiek, klinkt het: "Het is fantastisch. Ik had zelf ook nooit verwacht dat ik dit soort getallen zou bereiken", doelt Verstappen op zijn 41ste overwinning in de Formule 1, waarmee hij op gelijke hoogte komt met Ayrton Senna. "We blijven genieten en hard werken, vandaag was weer een fantastische dag. Het was heel moeilijk om de banden op temperatuur te houden, de grip verdween snel. Daarom was de voorsprong misschien niet zo groot, maar we hebben gewonnen en dat is het belangrijkst."