Alonso waarschuwt na P2 in Canada: "Bij volgende race druk meer opvoeren bij Verstappen"

Vincent Bruins

Zondag 18 juni 2023 21:53 - Laatste update: 21:54

Fernando Alonso heeft zijn zesde podium van het seizoen binnengesleept in Montreal. De Aston Martin-coureur verkleint het gat naar Sergio Pérez in het kampioenschap dankzij een tweede plaats in de Grand Prix van Canada. Hij moest wel zijn meerdere erkennen in een wederom dominante Max Verstappen.

Alonso ving de race op het Circuit Gilles Villeneuve aan vanaf de tweede positie, maar maakte geen goede start mee. Hij zag de Mercedes van Lewis Hamilton aan zich voorbijgaan. In de pitstop tijdens de Safety Car-periode voor een crash van George Russell kon Alonso nog niet terug voorbij aan Hamilton, maar na de herstart zag de Spanjaard zijn kans. Hij dook aan de binnenkant van de Brit in de laatste chicane en behield vervolgens de tweede plaats.

Geweldig gevecht met Hamilton

"Waarschijnlijk wel, ja," reageert Alonso op de vraag of dit het verwachte resultaat was. "We hadden gehoopt de Red Bull [van Verstappen] wat meer te kunnen uitdagen. We verloren een positie bij de start aan Lewis en toen was het een gevecht met de Mercedes. Lewis was de gehele race aan het pushen. Ik kon geen enkele ronde even relaxen. Het was een geweldig gevecht."

Druk opvoeren bij Verstappen

"Aan het begin leek ik wat meer snelheid te hebben, maar op het eind leek Lewis weer wat sneller te zijn," vervolgde de tweevoudig wereldkampioen. "Het was een uitdagende race vandaag. Alsof het zeventig rondenlang kwalificatie was." Waarom hij aan lift-en-coast moest doen van Aston Martin, weet Alonso zelf nog niet: "Dat hebben ze me niet verteld. Misschien lieten ze mij dat doen om me niet zo'n zorgen te maken. De auto voelde goed en ik heb de instructies gewoon opgevolgd. Bij de volgende race gaan we de druk meer opvoeren bij Max."