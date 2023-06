Vincent Bruins

Zondag 18 juni 2023 23:58

Lewis Hamilton kwam als derde over de streep in de Grand Prix van Canada. Samen met Fernando Alonso stond hij tijdens de race op het Circuit Gilles Villeneuve meermaals in de schijnwerpers. De twee vochten om de positie achter racewinnaar Max Verstappen en er was zelfs even een momentje in de pitstraat waar Hamilton voor werd onderzocht.

De derde plek in Montreal is het derde podium dat Hamilton heeft behaald in acht Grands Prix dit seizoen tot nu toe. Samen met Fernando Alonso, die dus tweede werd op Île Notre-Dame, heeft hij het gat richting Sergio Pérez verkleind in het kampioenschap.

Alonso niet moeilijk gemaakt

"Het lukte me om hem bij de start te pakken, maar uiteindelijk heb ik het hem niet al te moeilijk gemaakt," legde Hamilton uit over zijn gevecht met Alonso. "Hij zou me hoe dan ook inhalen. Qua racepace was hij zoveel sneller. Hij kon waarschijnlijk zo'n halve seconde per ronde harder dan ik. Ik heb het vervolgens rustig aan gedaan met de auto om zeker te weten dat ik zoveel mogelijk punten mee naar huis zou nemen. We maken zeker vooruitgang. Over het algemeen hebben we echt een stap gemaakt. Om twee races op rij op het podium te staan is fantastisch."

Geen risico op botsing

George Russell crashte in de twaalfde van zeventig ronden. De Safety Car kwam de baan op en dus besloten alle koplopers naar binnen te duiken om hun eerste van twee geplande pitstops te maken. Aston Martin wist net iets sneller de banden van Alonso te wisselen dan Mercedes bij Hamilton. Hamilton kwam direct voor de neus van Alonso terecht. De Spanjaard liet aan zijn engineer, die het incident als "gevaarlijk" omschreef, weten dat hij flink moest remmen. Toch kreeg Hamilton geen straf na een onderzoek van de wedstrijdleiding. De stewards waren ervan op de hoogte dat Alonso eventjes moest remmen, maar ze vonden dat er geen risico was op een botsing of dat het nodig was voor Alonso om flink uit te wijken. Ze vonden dat het geen unsafe release was.