Remy Ramjiawan

Zondag 18 juni 2023 21:57 - Laatste update: 21:58

Zevenvoudig kampioen Lewis Hamilton is als derde over de streep gekomen in Montreal en heeft na het podiumplekje in Spanje, wederom een top drie-positie weten te scoren. De Brit was lange tijd op weg om Fernando Alonso te verschalken, maar zo ver kwam het uiteindelijk niet, in de wedstrijd die door Max Verstappen is gewonnen.

De Brit vertrok zondagavond vanaf de derde plek en even leek dat het maximale haalbare te zijn. Halverwege de race werd duidelijk dat Alonso toch wel wat problemen met zijn achterremmen had en het gat tussen de twee kampioenen werd in de eindfase steeds kleiner. Hoewel er nog een potentieel gevecht in zat, kon Alonso relatief makkelijk de AMR23 als tweede over de streep krijgen en dus moet de zevenvoudig kampioen genoegen nemen met P3.

'We komen dichterbij'

"Als ik heel eerlijk ben, dan is het een fantastisch weekend voor ons geweest. We komen langzaam dichterbij. De Aston Martin's hebben er dit weekend weer een schepje bovenop gedaan, met de upgrades. Wij werken daar ook aan", zo legt Hamilton aan Jenson Button uit tijdens de podiuminterviews. "Allereerst het is best een eer om met twee wereldkampioen op het podium te staan. Ik vond het best wel gaaf om derde te zijn en gewoon in de mix te zitten. Maar we hadden het tempo niet vandaag", zo moet hij toegeven.

Awesome drive Lewis. šŸ‘ P3 at the #CanadianGP! pic.twitter.com/DMTyV0c7rS — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) June 18, 2023

Tractie in langzame bochten is zorgenkindje

Van tevoren had Mercedes al aangegeven dat de W14 niet gemaakt is voor de baan in Canada en dat heeft Hamilton uiteindelijk ook ervaren. "We wisten dat we dit weekend niet ons sterkste weekend zouden hebben. We worstelen namelijk in de langzame bochten. Dat is ook precies het punt waar ik telkens tijd verloor op Fernando en Max. De tractie uit bocht twee, maar eigenlijk bij alle bochten was gewoon minder." Toch weet hij ook waar de winstpunten liggen: "We moeten meer neerwaartse druk aan de achterkant van de auto vinden en iets meer efficiƫntie, maar we maken stappen en we zullen daar vast wel komen. Max was echt al heel snel weg, maar onze snelheid zat daar niet ver vanaf." Al met al is Hamilton tevreden: "We gaan de goede kant op."