Dinsdag 27 juni 2023 12:19 - Laatste update: 13:27

Max Verstappen vertelde na afloop van de Grand Prix van Canada dat hij moeite had met het op temperatuur krijgen van zijn banden, juist omdat zijn Red Bull doorgaans zo goed met het rubber omgaat. Rudy van Buren legt uit wat de Nederlander hier precies mee bedoelde.

Verstappen won de Grand Prix van Canada met een voorsprong van negen seconden, ondanks dat het voor zowel hemzelf als Red Bull Racing misschien wel het lastigste weekend van het seizoen tot nu toe was. De tweevoudig wereldkampioen moest vanwege de koele omstandigheden hard werken om een beetje temperatuur in zijn banden te krijgen: "Normaal moeten wij het hebben van de bandenslijtage en zijn we heel goed op de banden", vertelde hij na afloop van de race. "Vandaag heeft dat een beetje tegen ons gewerkt omdat als de banden te koud zijn, je een auto wil die heel agressief is op de banden en dat zijn wij niet."

Andere kant van de medaille

Eén van de sterkte punten van de RB19 werkte in Canada dus juist tégen Verstappen. In gesprek met GPFans legt Van Buren uit wat de Limburger hier precies mee bedoelde: "Een band heeft een venster qua optimale temperatuur. De ene auto, neem Ferrari als voorbeeld, is heel agressief met het brengen van temperatuur in het rubber. Een Red Bull is daar overduidelijk minder agressief in, anders kan de auto ook niet zo goed zijn, ook in die warme wedstrijden", klinkt het. "Als het heel warm is heb je met een Red Bull dus het voordeel dat je bij wijze van spreken harder kan pushen, met minder temperatuurtoename. Op een koude baan is dat omgedraaid. Hier zaten zij aan de kant van de medaille waar het balanceren was om de banden juist aan de onderkant van dat venster te krijgen."

Circuitspecifiek

Gevraagd naar of Red Bull Racing het lastig zal gaan krijgen in alle weekenden waarin het wat koeler is, legt de F1 Simulator Test and Development Driver van het team uit: "Nee, ik denk dat het best wel circuitspecifiek is. Canada is redelijk rechtuit, start en stop. Er zijn geen hoge snelheidsbochten, dat is waar normaal echt de temperatuur in de banden komt. Binnenkort krijgen we Spa en Silverstone met al die slingerbochten in de vijfde, zesde, zevende versnelling. Daar komt de temperatuur vandaan. Canada is derde, vierde versnelling. Bochten van negentig graden naar links en negentig graden naar rechts. Daardoor komt de temperatuur er eigenlijk nooit echt in. Het is geen agressieve baan qua temperatuur voor de banden", besluit hij.

