Oliver Bearman is sinds de Grand Prix van Saoedi-Arabië één van de meest besproken coureurs op de grid en na het afgeven van zijn visitekaartje. Tim Coronel is onder de indruk van de jonge Brit en snapt waarom Max Verstappen zo lovend over hem is.

De pas achttienjarige coureur werd in Saoedi-Arabië wegens de afwezige Carlos Sainz - die te maken had met een blindedarmontsteking - direct voor de leeuwen gegooid tijdens de laatste oefensessie op vrijdag. Een lastige situatie met een hoop druk, al viel snel genoeg te zien dat de Brit daar goed mee om weet te gaan. Hij werd tiende in de laatste oefensessie, terwijl hij in de kwalificatie later op die dag nét Q3 misliep met een elfde tijd. Vooral in de race gaf Bearman zijn visitekaartje af door in zijn eerste Grand Prix ooit als zevende over de streep te komen.

Belachelijk knap

Inmiddels is de roep om een stoeltje voor de jongeling groot en ook Coronel is onder de indruk: "Achttien jaar en dan onder zoveel druk deze prestatie neerzetten. Dan durf ik wel te zeggen: deze jongen hoort een zitje te krijgen. Zo snel mogelijk", stelt hij in gesprek met GPFans. "Hoe knap? Belachelijk knap. Bij Oscar Piastri zag je het, bij Max zag je het en bij Lando Norris zag je het. Ik denk dat er nog wel een paar talenten als deze zijn. Ik zal eerlijk zijn: het verbaasde mij ook hoe snel hij op snelheid was. Hij heeft lekker stap voor stap zijn ding gedaan", zegt de Dakar-coureur vervolgens.

Uitspraken Verstappen

Met name Max Verstappen was na afloop bijzonder lovend over het talent. Niet onlogisch, meent Coronel. De drievoudig wereldkampioen heeft immers dezelfde situatie ongeveer gekend. "Max kijkt in de spiegel als hij naar Bearman kijkt. Die weet dat deze jongen potentieel een concullega gaat zijn. Een grotere concullega. Hij weet ook hoe het is om als broekie de Formule 1 in te komen met al die druk en indrukken. Dat je dit dan keer kan zetten, dat is iets magisch. Je ziet dan aan Max hoe sportief hij dan is. Dat omarmt hij ook en reikt dan ook aan dat hij dat vast moet houden. Want dat gevoel is iets magisch. Het siert Max dat hij dan iemand extra op een voetstuk zet."

