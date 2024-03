Carlos Sainz wist zondag in Australië een fantastisch verhaal te schrijven door de Grand Prix op zijn naam te schrijven. Dit nadat hij twee weken geleden nog geopereerd werd aan zijn blindedarm. Michael Bleekemolen is onder de indruk en ziet de Spanjaard in 2025 zomaar plaatsnemen naast Max Verstappen.

Sainz moest twee weken geleden tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië noodgedwongen verstek laten gaan wegens problemen met zijn blindedarm en terwijl de Spanjaard onder het mes ging, reed Oliver Bearman een uitstekend weekend. Twee weken later was de Madrileen weer fit om aan de start te verschijnen en liet hij nog maar eens zien uit welk racehout hij gesneden is. Na een mooie inhaalacte op Verstappen zag hij hoe de Nederlander ook nog tegen remproblemen aanliep en uitviel, waardoor Sainz opnieuw de man is die Verstappen zijn zegereeks weet te doorbreken.

Olympisch niveau

Bleekemolen reageert in gesprek met GPFans op de knappe prestatie van de Ferrari-coureur: "Fantastisch! Hij heeft toch narcose ontvangen. Dat is toch wel een zwaar roesje die je daarvoor nodigt hebt. Mooi dat hij dan zo terug komt. Vergeet alleen niet: het zijn mensen die rekening houden met hun voeding en sportmensen zijn. Ik denk dat ze allemaal wel een beetje van Olympisch niveau zijn. Elke dag weer in de sportschool, fietsen in de sauna. Ze doen natuurlijk van alles. Dat helpt natuurlijk bij de genezing. Na zo'n operatie heeft dat zeker geholpen. Het is wel zo'n man - een beetje net als Ricciardo - het wordt hem zo gegund. Nu zie je ook als hij gewonnen heeft, dat het hem ook dubbel gegund wordt. Dat is het leuke ervan", stelt de coureur.

Sainz naar Red Bull?

Hij krijgt vervolgens de vraag of Ferrari niet een verkeerde keuze heeft gemaakt door na dit seizoen afscheid te nemen van Sainz: "We moeten natuurlijk ook een beetje naar de historie kijken. Hij heeft natuurlijk best wel wat foutjes gemaakt en crashes gehad. Dat alles bij elkaar hebben ze als beslissing meegenomen natuurlijk. Als hij dit jaar nog vier keer wint, gaan ze natuurlijk wel even achter de oren krabben. We zullen zien, maar ik denk niet dat er veel verschil tussen die beide rijders zit", stelt Bleekemolen. "Misschien wordt hij wel weer een teamgenootje van Max. Hij heeft natuurlijk al geracet in de Red Bull-familie. Ik zou het wel heel mooi vinden. Toch denk ik dan wel dat hij het onderspit zal delven", besluit de Amsterdammer.

