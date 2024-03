Max Verstappen wist zaterdag in Australië nog te imponeren door plotseling de kwalificatie in Melbourne te pakken, al liep zijn weekend op zondag alsnog op een deceptie uit. Michael Bleekemolen blikt terug op zijn weekend én denkt dat de Nederlandse DNF op zijn tijd goed voor de sport is.

Verstappen wist na een lastig weekend op de zaterdag tóch verrassend de pole position te grazen te nemen en hij was zondag dan ook de favoriet voor de overwinning op het Albert Park Circuit. De wereldkampioen kwam echter niet geweldig uit de startblokken en werd op de baan gepasseerd door Carlos Sainz. Even later belandde de 26-jarige coureur van de regen in de drup: zijn remmen hadden problemen en vlogen in brand, waardoor het einde oefening was voor de coureur die vorig seizoen elke ronde van de kalender wist te voltooien.

DNF Verstappen

Een DNF voor Verstappen en overwinning voor Sainz waren het gevolg. Het was een welkome opsteker voor fans die hopen op een spannend wereldkampioenschap: "Het is wel eens even goed", zegt Bleekemolen op de vraag van GPFans of het goed voor de Formule 1 is dat Verstappen een keer uitvalt. "Ik kan me ook goed Max voorstellen, want die is met heel iets anders bezig. Die denkt: ik rij ze allemaal helemaal suf. Het is natuurlijk heel mooi als je zover bent." De Amsterdammer is lovend over de prestatie van Verstappen op de zaterdag: "Heel bijzonder, maar het komt omdat hij gewoon beter is dan de rest. De rest is allemaal van het niveau rond Leclerc, dat is allemaal hetzelfde. Max steekt er bovenuit."

Gelijke auto's

Vervolgens komt hij met een bijzonder idee: "Weet je wat ik eens zo graag zou willen? Zet ze allemaal in een Porsche of bijvoorbeeld op een huurauto op de baan en zeg: 'Jongens, nu gaan we racen'. Vroeger had je dat met BMW Pro Cars, daar heb ik zelf ook nog een paar keer aan meegedaan. Dat was kijken hoe iedereen het in een andere auto doet. Dan zag je eigenlijk ook wie het beste was in Formule 1", stelt Bleekemolen. Ten slotte waagt hij ook nog een top vijf te voorspellen bij een dergelijke competitie: "De nummer één weten we al natuurlijk. Dan wordt het Leclerc en Sainz en dan daarna denk ik de McLaren-rijders", zegt Bleekemolen. Op de vraag of Hamilton niet ook thuishoort in dat rijtje, is het antwoord stellig: "Nee, nee, dat denk ik niet."

Bekijk hieronder het hele interview met Michael Bleekemolen.

