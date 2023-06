Jan Bolscher

Vrijdag 23 juni 2023 15:15

George Russell kreeg in Canada een DNF achter zijn naam vanwege versleten remmen, zo vertelt Chief Technical Officer James Elliot. De uitvalbeurt van de Mercedes-coureur had niets te maken met zijn eerdere crash die race.

Russell probeerde op het Circuit Gilles Villeneuve het gat naar Aston Martin-coureur Fernando Alonso te dichten, nadat teammaat Lewis Hamilton eerder in de race al aan de tweevoudig wereldkampioen voorbij was gegaan. Bij het ingaan van bocht acht/negen raakte Russell echter de kerb aan de binnenkant van de baan, waardoor hij de achterkant van de W14 verloor en de muur inschoof. De 25-jarige Brit wist zijn Mercedes echter terug naar de pits te brengen. Na het vervangen van wat onderdelen, kon hij zijn weg verrassend genoeg weer vervolgen.

Maar het mocht allemaal niet baten, zo zou later blijken. Niet veel later moest hij zijn bolide alsnog noodgedwongen naar binnen brengen vanwege een probleem met de remmen. In eerste instantie werd gedacht dat dit een gevolg was van de crash van Russell, maar Elliot legt uit dat dit niet het geval is geweest: "Allereerst denk ik dat George een geweldig weekend heeft gereden, net als Lewis trouwens", klinkt het in de debrief van het team. "Als je kijkt naar hoe moeilijk het gezien de gemengde omstandigheden was om door de kwalificatie te komen en met beide auto's op goede posities in Q3 te eindigen, was dat een geweldig resultaat voor het team. Beide coureurs hebben geweldig werk geleverd."

Schade na crash

Elliot vervolgt: "George reed aan het begin van de race een geweldige stint. Hij manage zijn banden goed en richting het einde van die stint zagen we zijn pace toenemen. Helaas raakte hij de kerb in bocht acht. Dat was genoeg om de achterkant van de auto kwijt te raken en te crashen bij de exit van bocht negen. Zoals je op de beelden kan zien was er behoorlijk wat schade. Hij beschadigde de voorvleugel en had een lekke band, daarom riepen we hem naar binnen."

Slijtage remmen

De latere uitvalbeurt had hier echter niets mee te maken: "De DNF kwam door brake wear. Op een circuit zoals in Canada vraag je heel veel van de remmen. Je moet vaak hard remmen en we konden op de data zien dat de slijtage van de remmen op de auto van George uit de hand liep. We zagen ook dat we het einde van de race niet zouden halen als we zo zouden doorgaan en dat gezien waar hij reed in de DRS-trein en hij de auto's voor zich in zou moeten halen, het onmogelijk zou zijn geweest om de remmen te managen. Daarom moesten we de auto helaas naar binnen halen.