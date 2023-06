Alle records en mijlpalen die Verstappen en Red Bull in Canada op hun naam schreven

Lars Leeftink

Vrijdag 23 juni 2023 08:53

Er gingen nogal wat records aan dankzij de zege van Max Verstappen tijdens de Formule 1 Grand Prix van Canada. Het was wat dat betreft een mooi weekend voor zowel de tweevoudig wereldkampioen als Red Bull Racing.

Verstappen won de Grand Prix van Canada voor de tweede keer in zijn carrière. Vorig jaar won hij namelijk ook de race en kon hij het circuit in Montreal van zijn lijstje circuits zonder zege afstrepen. In 2023 had hij eigenlijk niet al te veel uitdaging. Fernando Alonso en Lewis Hamilton, die op P2 en P3 eindigden, bleven steken op vijf seconden of iets meer. Het gat was bij lange na geen twintig seconden, iets wat in alle andere races tot nu toe wel het geval was geweest, maar toch werd Verstappen niet echt onder druk gezet. Hij reed dus redelijk onbedreigd naar de zege, en dat leverde hem en Red Bull meerdere records en mijlpalen op.

100ste zege Red Bull

De eerste van de twee meestbesproken records en mijlpalen van afgelopen weekend was die van het aantal zeges van Red Bull Racing in de Formule 1. Het team, dat pas sinds 2005 meedoet in de sport, heeft nu honderd zeges geboekt in de Formule 1. Dit komt voor het merendeel door Sebastian Vettel en Verstappen. Red Bull staat daarmee vijfde in het klassement van meeste zeges door een constructeur en is het vijfde team dat op of boven de honderd zit. De kans is groot dat Williams (114 zeges) volgend jaar ingehaald wordt, terwijl Mercedes (125 zeges) zeker niet onrealistisch als het team zo blijft domineren. McLaren (183 zeges) en Ferrari (242 zeges) zijn nog heel erg ver weg.

Verstappen evenaart Senna

De tweede mijlpaal die veelbesproken is, is die van Verstappen die Ayrton Senna evenaart. Qua aantal zeges staat de teller voor Verstappen nu al op 41 overwinningen, hetzelfde aantal als de Braziliaanse legende. De Nederlander staat nu gedeeld zesde en zal bij zijn volgende overwinning die plek alleen in handen krijgen. Het volgende doel is Alain Prost, die 51 zeges heeft. Hem dit jaar evenaren lijkt een flinke uitdaging, maar gezien de dominantie valt het niet eens uit te sluiten dat Verstappen nog tien zeges gaat boeken. Vettel heeft er 53 en zal wellicht dit jaar, maar in ieder geval volgend jaar ook door Verstappen ingehaald worden. Richting het midden van 2024 staat Verstappen dan hoogstwaarschijnlijk al op de derde plek. Alleen Michael Schumacher (91 zeges) en Hamilton (103 zeges) zitten dan nog ruim voor Verstappen. De Nederlander zal nog meerdere seizoenen moeten domineren om in hun buurt te komen.

Verstappen 27 races op rij punten

Dan statistieken die niet iedereen meteen mee heeft gekregen, maar die wel genoeg zeggen over de kwaliteiten van Verstappen en Red Bull. De eerste is het feit dat Verstappen nu 27 races op rij punten heeft gescoord. De laatste keer dat hij buiten de top tien eindigde was tijdens de Grand Prix van Australië. Toevalligerwijs was dit ook de laatste race waarin Verstappen uitviel en de finish niet haalde. Hij evenaart hiermee Kimi Raikkonen en kan, mocht hij de volgende race weer in de punten eindigen, over de Fin heen gaan.

Rondjes aan de leiding

Verstappen heeft nu 224 rondjes achter elkaar aan de leiding gereden van een Formule 1 race zonder dat daar iemand tussen kon komen. Daardoor is hij nu over Vettel gegaan (205 rondjes) en kan hij tijdens de Grand Prix van Oostenrijk over anderhalve week over Nigel Mansell (235 rondjes) en Senna (237 rondjes) gaan. Senna deed het overigens nog een keer, maar dan 264 rondjes. Als Verstappen de hele race in Oostenrijker aan de leiding gaat, kan hij op 295 komen en tweede staan in deze all-time lijst. Het record van Alberto Ascari (305 rondjes) is voorlopig nog twee races weg en kan Verstappen pas verbreken in Groot-Brittannië.

200 zeges Adrian Newey

Dan door naar de ontwerper van Red Bull, Adrian Newey. De bedenker van de auto's waarmee Vettel domineerde en Verstappen momenteel domineert, heeft sinds afgelopen weekend 200 races in de Formule 1 gewonnen met auto's die hij ontworpen heeft. Newey heeft met zijn contractverlenging eerder dit jaar al aangegeven niet van plan te zijn om weg te gaan bij Red Bull en binnenkort te gaan stoppen. Toch weet ook Newey dat ook hij ooit een einde gaat maken aan zijn carrière. Deze mooie mijlpaal heeft hij dan in ieder geval in handen.

Zeges Red Bull achter elkaar team

Tot slot nog een statistiek van Red Bull. Red Bull heeft nu negen zeges op rij geboekt in de Formule 1, een evenaring van hun eigen record. Het record in de Formule staat op naam van McLaren, dat 35 jaar geleden elf races achter elkaar won. In Oostenrijk, de thuisrace van Red Bull, kan het team dus hun eigen record verbeteren. Als ze het all-time record willen bemachtigen, zullen ze in Oostenrijk, Groot-Brittannië en Hongarije ook moeten willen. Dan staat de teller op twaalf zeges op rij.