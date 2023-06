Hamilton steekt de draak met Alonso: "Het is de leeftijd, hè"

Vincent Bruins

Vrijdag 23 juni 2023 10:16

Tijdens de Grand Prix van Canada waren veel ogen gericht op Fernando Alonso en Lewis Hamilton en niet zonder reden. De twee rivalen vochten op het Circuit Gilles Villeneuve om de tweede plaats, niet ver achter de uiteindelijke racewinnaar Max Verstappen. Hamilton stak na afloop van de race even de draak met de Aston Martin-coureur en zei met een knipoog nog wat over zijn start.

Alonso ving de wedstrijd in Montreal aan vanaf de tweede positie, maar maakte geen goede start mee. Hij zag de Mercedes van Lewis Hamilton aan zich voorbijgaan. In de pitstop tijdens de Safety Car-periode voor een crash van George Russell kon Alonso nog niet terug voorbij aan Hamilton, maar na de herstart zag hij zijn kans. Hij dook aan de binnenkant van de Brit in de laatste chicane en behield vervolgens de tweede plaats.

Artikel gaat verder onder video

Zeventig rondenlang kwalificatie

De Spanjaard was dan ook volop aan het genieten: "Lewis was de gehele race aan het pushen. Ik kon geen enkele ronde even relaxen. Het was een geweldig gevecht. Het was een uitdagende race vandaag. Alsof het zeventig rondenlang kwalificatie was," aldus Alonso. Ook Hamilton was tevreden met zijn weekend in Canada: "Het lukte me om hem bij de start te pakken, maar uiteindelijk heb ik het hem niet al te moeilijk gemaakt. Hij zou me hoe dan ook inhalen. Qua racepace was hij zoveel sneller. Over het algemeen hebben we wel echt een stap gemaakt. Om twee races op rij op het podium te staan is fantastisch."

OOK INTERESSANT: Horner ziet Aston Martin als grootste dreiging in toekomst: "Kijk wat Alonso teweegbrengt"

Hij is zo oud

In de mediapen op Île Notre-Dame kwamen de twee elkaar weer tegen. Terwijl Alonso door Sky Sports F1 werd geïnterviewd, stond Hamilton naast hem bij Viaplay en de Mercedes-coureur sprak als grapje extra luid over de wat mindere start van zijn rivaal: "Zijn reacties zijn wat trager, omdat hij zo oud is. Het is de leeftijd, hè," zo lachte Hamilton met een knipoog. De 41-jarige reageerde: "Oostenrijk, over twee weken." Alonso kijkt dus al erg uit naar de wedstrijd op de Red Bull Ring.