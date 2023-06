Vincent Bruins

Donderdag 22 juni 2023 11:11

Christian Horner heeft onthuld welk team hij momenteel het meest in de gaten houdt in de Formule 1. De teambaas kijkt vooral naar Aston Martin en denkt dat dat de grootste rivaal van Red Bull zal worden in de toekomst. De tijd die de teams in de windtunnel mogen doorbrengen, zou een cruciale rol hierin spelen evenals al het personeel dat Aston Martin heeft weten binnen te slepen.

Omdat Red Bull vorig jaar wereldkampioen werd en omdat ze het budgetplafond hebben overschreden, zal de energydrankfabrikant slechts 756 uur in de windtunnel mogen doorbrengen. Vergelijk dat maar met Aston Martin dat vanwege de zevende plaats in de eindstand van 2022, dit jaar 1200 uur in de windtunnel mag staan. Daarnaast is er dus ook personeel verhuisd, waaronder Dan Fallows die bij Red Bull hoofd aerodynamica was en sinds april vorig jaar de technisch directeur is van Aston Martin.

2021 en 2022 vergeleken met 2023

De stappen die Aston Martin heeft gemaakt, zijn dan ook duidelijk merkbaar dit seizoen. In 2021 en 2022 werden de groene bolides zevende in het constructeurskampioenschap met één podium dankzij Sebastian Vettel in Azerbeidzjan. In 2023 strijdt Aston Martin met Mercedes om de tweede plaats in de tussenstand. Fernando Alonso heeft al zes podiums in acht Grands Prix behaald en is bezig aan zijn beste seizoen sinds 2013. De tweevoudig wereldkampioen maakt een realistische kans om Sergio Pérez te verslaan voor de tweede plek in de puntenstand en daarnaast wist hij binnen tien seconden van de dominante Max Verstappen te finishen in Canada afgelopen zondag. Aston Martin heeft al meer punten gescoord in deze acht races tot nu toe dit seizoen dan in 2021 en 2022 bij elkaar.

Balans vinden

"We hebben veel minder windtunneltijd dan jullie," vertelde hij tegenover DAZN-presentator Pedro de la Rosa, geciteerd door Formu1a.uno. De Spanjaard is ook de ambassadeur van het team van Aston Martin. "We moeten dus heel zorgvuldig zijn met hoe we die tijd gebruiken, ook rekening houdend met volgend jaar. Het draait erom dat we een balans vinden. Wanneer je al die ervaring ziet... Kijk maar naar wat Fernando teweegbrengt bij Aston Martin wat haast nog een nieuw team is. Er zijn daar een boel nieuwe mensen, waaronder een paar van ons. Voor de toekomst houden we het meest Aston Martin in de gaten, omdat je kan zien dat ze een sterke energie hebben."