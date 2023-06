Remy Ramjiawan

Zondag 18 juni 2023 22:39

Red Bull-verantwoordelijke Christian Horner toont zich na de Grand Prix van Canada een gelukkige teambaas. Niet alleen is hij trots op de manier waarop Max Verstappen zijn 41e zege wist te pakken, ook de honderdste overwinning van Red Bull Racing in de koningsklasse werd ermee verzegeld.

Het Oostenrijkse team had ook in Montreal weer de snelste auto. Toch moest het allemaal wel even gebeuren. Verstappen had naast zich Fernando Alonso staan en hoewel de verwachting was dat de Spanjaard vol op de aanval zou gaan, moest hij vooral naar achteren kijken, want Lewis Hamilton drong aan. Voor de Nederlander werd het daarom een comfortabele race, hoewel de bandentemperatuur niet helemaal meewerkte.

'Max was vandaag foutloos'

"Het is een geweldige prestatie van het hele team, om honderd overwinningen te behalen. Om dat binnen negentien seizoenen te behalen, dat is een ongelooflijke prestatie. Het hele team is er enorm trots op", zo kan Horner bij Viaplay zijn geluk niet op. Over de race van Verstappen vertelt hij: "Max was vandaag foutloos. Het was nog best tricky, want door de condities kwamen de banden niet zomaar in hun window, waar ze goed te gebruiken waren. Maar het was een geweldige race van hem."

Pérez op P6

Voor Pérez stond er een inhaalrace op het programma. De Mexicaan startte vanaf P12 en kwam uiteindelijk als zesde over de streep. "Er waren niet heel veel inhaalmanoeuvres in de race. Het begin van de wedstrijd heeft hem best veel tijd gekost en nogmaals, die bandentemperatuur daar worstelde hij ook wel mee", zag de teambaas. Pérez heeft uiteindelijk nog het paarse klokje achter zijn naam gekregen en al met al kijkt Horner tevreden terug: "Hij heeft het goed gedaan door de snelste raceronde te pakken. Starten vanaf P12 tot waar hij nu is gekomen, dat was denk ik het maximale haalbare vandaag."

So proud to be part of this team, 100 Race Wins 🏆 #F1 #CanadianGP pic.twitter.com/5UCL2BsFg3 — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) June 18, 2023

Dominantie Red Bull

Tot op heden heeft het Oostenrijkse team alle races in 2023 weten te winnen en als het aan Horner ligt, dan komt daar nog lang geen stop op. "We doen dit nu al acht races, dus ik hoop dat we nog wel even kunnen doorgaan. Als we het momentum kunnen vasthouden, dan moeten we nu al gaan nadenken over volgend jaar. Het team in de fabriek heeft een geweldige job gedaan door deze auto te produceren. Zij zijn de echte helden.