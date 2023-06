Lars Leeftink

Vrijdag 23 juni 2023 19:42

Het was afgelopen weekend in Canada wederom raak. Na eerdere incidenten met Esteban Ocon en Lando Norris was er afgelopen weekend een gevaarlijk moment in de pitstraat waar George Russell zijn auto bij betrokken was.

Het was in Canada niet de race van Russell. De Brit, die dit seizoen qua puntenaantal tot nu toe zijn meerdere moet erkennen in teamgenoot Lewis Hamilton, veroorzaakte een safety car in Montreal door tegen de muur aan te rijden. Russell kon nog wel verder, maar veel meer dan de pitstraat halen zou er niet inzitten. De Brit was, samen met Logan Sargeant, de enige coureur die uitviel.

Achterband Russell

Op beelden die op het internet circuleren is te zien hoe de band van Russell tijdens het aankomen bij zijn pitcrew (rechterachterband op de beelden) loskomt terwijl hij een einde maakt aan zijn race. De band kan niet tegen worden gehouden door de crew van Mercedes. Even later is op beelden te zien dat de band gelukkig de pitmuur van Ferrari gemist heeft en dat een medewerker van Ferrari de band onder controle heeft gekregen. Het loopt allemaal goed af, maar het is het zoveelste gevaarlijke moment in de pitstraat dit seizoen.