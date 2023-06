Lars Leeftink

Vrijdag 23 juni 2023 18:57 - Laatste update: 19:00

Voormalig Formule 1-kampioen Damon Hill heeft zijn vernietigende kijk gegeven op de huidige situatie bij Ferrari, waarbij het Italiaanse team dit seizoen worstelt met een aantal strategische en technische beslissingen. Hoe kan het team richting Max Verstappen en Red Bull Racing? Hill wijst twee namen aan.

De situatie kwam afgelopen weekend tot een dieptepunt tijdens de Grand Prix van Canada, waarbij Charles Leclerc duidelijk gefrustreerd raakte door wat hij zag als een strategische misstap van zijn team die hem een kans kostte om Q3 te halen. Leclerc en zijn teamgenoot Carlos Sainz begonnen beiden aan de race buiten de top 10, maar toonden een goed racetempo om respectievelijk als vierde en vijfde te eindigen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: F1 CEO Domenicali: "De intensie is om motor 2026 meer geluid te laten maken"

Hill over Brawn en Todt

In een gesprek met Express beweerde Hill dat de Scuderia een 'vaste hand' nodig heeft om ze weer op het goede spoor te krijgen, omdat ze al meer dan tien jaar geen constructeurskampioenschap hebben gewonnen. "Ze moeten goed, lang en scherp naar zichzelf kijken, of iemand anders moet dat doen" zei hij. "Het lijkt erop dat dit de malaise is waar ze eeuwig aan lijden. Het is alsof je niet zeker weet wie daar echt de leiding heeft. Het is zo'n krachtig merk in de sport, het heeft de hand nodig van iemand als een Ross Brawn of een Jean Todt om het te grijpen en iedereen weer te laten geloven in het project."

Ferrari 2023

Ferrari heeft wel een pole position gepakt en een podiumplek verzameld dankzij Charles Leclerc, maar een heel productief seizoen is het dus nog niet voor Ferrari. Dit terwijl het team vorig jaar zeker gedurende het begin van 2022 ineens volop mee leek te doen met Red Bull Racing om de titel. Red Bull liep echter al snel weg en keek niet meer om. Bij Ferrari is de chaos zeker buiten het circuit nu toegenomen en moet nieuwe teambaas Frederic Vasseur zijn best doen om alles weer op de rails te krijgen.