F1 CEO Stefano Domenicali heeft een belofte gedaan aan de fans, de teams en de coureurs. Veel mensen zijn opgegroeid met motoren die veel geluid maken, iets wat voor extra opwinding zorgt. De Italiaan lijkt te suggereren dat het geluid van de motoren weer omhoog gaat.

Veel van de coureurs, teams en fans zijn van mening dat het huidige geluid van de motoren niet in de buurt komt van de klanken van de motoren die in 2013 en de jaren daarvoor werden gebruikt. De fans en coureurs luisterden altijd graag naar de motoren en het geluid dat ze produceerden. Daarna zijn de motoren minder lawaai gaan maken, wat zeker voor omwonenden (vooral tijdens straatraces) goed nieuws was. In 2026 zijn er nieuwe motoreglementen, en het doel van de Formule 1 lijkt om het geluidsniveau weer wat op te krikken.

Domenicali over 2026

Bij de Australische radiozender 3AW gaat Domenicali in op de motoren van nu en die van 2026. "We hebben ander geluid nodig. Het is waar dat we twaalf cilinders hebben gehad, dat was een hele andere frequentie en ze waren erg luid. Toen hadden we er tien, toen acht en nu zes, het gaat niet verder naar beneden. De intentie is om ervoor te zorgen dat de nieuwe motoren meer geluid gaan maken, dat hoort bij de emotie van de sport. Dat is wat onze fans willen en het is onze plicht om daar dan voor te zorgen.”

Elektrische motoren

Dan is er nog de kwestie van de elektrische motoren, die vooral beter zijn voor het milieu en de omgeving van het circuit. Volgens Domenicali zijn elektrische motoren niet aan de orde. “Dat denk ik niet, Formule 1 is niet elektrisch. Het is bekend dat een andere klasse deze richting heeft gekozen [Formule E]. Wij hebben gekozen voor de richting met duurzame brandstof en hybride motoren. Wij geloven dat we hier nog vele jaren aan vast gaan houden.”