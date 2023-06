Hoe laat begint de TT van Assen en waar is de race live te zien?

Lars Leeftink

Komend weekend moeten de Formule 1-fans het doen zonder Grand Prix, maar in Nederland is er komend weekend op het gebied van auto- en motorsport genoeg te beleven. De TT van Assen, samen met de F1 Grand Prix van Nederland het grootste auto- en motorsportevenement in Nederland, staat komende zondag op het programma. Hoe laat begin het spektakel en op welke zender kun je de race bekijken?

Er worden al sinds 1949 races gereden in Assen. Toen was Nell Pagani de winnaar van de race. Sindsdien staat de TT in Assen bijna onafgebroken jaarlijks op het programma, vooral als onderdeel van het kampioenschap in de MotoGP en de twee klassen daaronder. Alleen in 2020 ging de race niet door vanwege de coronacrisis. In 2022 won Francesco Bagnaia de race, voor Marco Bezzecchi en Maverick Vinales. Ook de Moto2, Moto3 en MotoE komen tijdens het raceweekend in actie.

Hoe laat is de race?

Voor 2016 werd de race altijd op zaterdag verreden, maar sinds het seizoen 2016 is dit gewoon op zondag. Zo ook komend weekend. Zaterdag om 10:50 uur tot 11:30 uur worden de kwalificatiesessie van de MotoGP verreden. Vervolgens gaan de Moto2 en Moto3 zich op dezelfde manier kwalificeren. Dit zal tussen 12:50 uur en 14:25 uur zijn. Als toetje op zaterdag is er om 15:00 uur de sprintrace, voor het eerst in Assen. De sprintrace is sinds 2023 onderdeel van het raceweekend in Moto GP.

Op zondag start het programma met de Moto3, waar ze om 11:00 uur beginnen aan hun race. Vervolgens is het om ongeveer 12:15 uur de tijd voor de Moto2. Om 14:00 uur is het de bedoeling dat de MotoGP dan gaat beginnen aan de TT van Assen. Aan het weer zal het in ieder geval niet liggen, want er wordt dit weekend veel zon verwacht, met temperaturen die de dertig graden Celsius gaan halen.

Waar kun je de TT van Assen zien?

Net zoals vorig jaar beschikt Ziggo Sport over de rechten van de MotoGP en de twee lagere raceklassen. Dit jaar kun je alle sessies, inclusief de trainingen, dus zien op Ziggo Sport. Toch is er nog een andere optie, zoals gebruikelijk tijdens de TT van Assen. Op zaterdag wordt de sprintrace van de MotoGP op de site van de publieke omroep NOS uitgezonden, maar niet op TV. Dit is op zondag wel het geval. Zowel de Moto3 (met Collin Veijer), Moto2 (met Bo Bendsneyder en Zonta van den Goorbergh) en de MotoGP zijn op NPO1 te zien. Zo kan iedereen meegenieten van de actie in Assen.