Lars Leeftink

Vrijdag 23 juni 2023 15:51 - Laatste update: 16:32

De FIA moet binnenkort de beschikbare windtunneluren voor alle F1-teams gedurende de tweede seizoenshelft toewijzen, rekening houdend met de huidige stand bij de constructeurs op het moment van de deadline. Aangezien er voor de deadline geen race meer zal zijn, gaat er aan die tussenstand - en dus ook de verdeling van de tijd in de windtunnel - niets meer veranderen. De balans kan dus voor de tweede seizoenshelft opgemaakt worden.

De deadline is 30 juni, wat betekent dat de verdeling afhankelijk is van de stand van zaken na de Grand Prix van Canada. Momenteel leiden Red Bull en Mercedes het veld, met eerstgenoemde met meer dan 130 punten voorsprong op de rest. Dankzij de geweldige inzet van het team en de coureurs van Aston Martin staat het Britse team derde in het kampioenschap. Ferrari, Alpine, McLaren, Alfa Romeo, Haas, Williams en AlphaTauri maken de rest van de top tien af. Dit heeft invloed op hun windtunneltijd.

Windtunneltijd: wat is het?

De FIA probeert via de stand bij de constructeurs te bepalen hoeveel tijd de teams krijgen in de windtunnel. Dit om het veld meer bij elkaar te brengen en de teams achterin een voordeel te geven. De FIA schat dat er in totaal 50 sessies voor het gebruik van de windtunnel zijn, waarbij elke 'sessie' acht uur duurt. Voor een team komt 100 procent van de windtunneltijd overeen met ongeveer 80 uur tijd om te testen en 400 uur bezetting in de windtunnel qua personeel. Hoe verder je achterin zit, hoe meer uren je krijgt. Dit levert de volgende verdeling op in percentages.

Stand in de windtunnel tot december 2023

Vanwege het overschrijden van de budgetcap van Red Bull in 2021 is het team tot eind oktober nog bestraft met een vermindering van 10% in testtijd. Dit heeft gevolgen voor het team voor de tweede helft van het seizoen, aangezien ze 63% van de toegewezen tijd krijgen. Na Red Bull krijgt Mercedes op de tweede plaats vanaf 31 juli, wat dus 75% van de maximale tijd zal betekenen. Dit was gedurende de eerste helft van het seizoen nog zo voor Ferrari, dat vorig jaar tweede werd bij de constructeurs. Aston Martin schuift op naar P3 en krijgt 80% van de beschikbare tijd. Het vierde team, Ferrari, zakt van P2 naar P4 en zal 85% van de tijd krijgen. Dat is meer dan de 75% waarmee het team tijdens de eerste seizoenshelft werkte.

De rest

Als we kijken naar de overige vijf teams, komt Alpine als nummer zes op 90% uit. Concurrent McLaren zal 95% tot hun beschikking krijgen, terwijl Alfa Romeo 100% krijgt. De drie achterste teams, Haas, Williams en AlphaTauri, krijgen de meeste kans om het huidige gat met de rest goed te maken. Zij krijgen respectievelijk 105%, 110% en 115% van de tijd toegewezen. Ferrari wint dus qua tijd het meest (10%), terwijl Aston Martin 20% verliest. Williams en AlphaTauri ruilen van plek, terwijl Alpine, McLaren en Alfa Romeo 5% meer testtijd krijgen de komende maande en Mercedes 5% minder.

