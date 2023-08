Oscar Vianen floreert tijdens JACK's Racing Day: "To finish first, first you have to finish"

Brian Van Hinthum

Zondag 13 augustus 2023 18:33 - Laatste update: 18:34

Zaterdag en zondag vond in Assen de JACK'S Racing Day plaats en één van de onderdelen was de Supercar Challenge. Die race werd onverwachts een prooi voor de Nederlandse Oscar Vianen en de piepjonge Mitchell van Dijk: een droomscenario. GPFans sprak na afloop met een zeer enthousiaste Vianen.

Na afloop van de prachtig verlopen race sprak Vianen lyrisch over de net gereden race. "Ik heb net de tweede race van de Supercar Challenge gereden tijdens de JACK'S Racing Days in Assen. Een mooi, groot evenement met veel mensen. Ik reed in een Radical SR1, de enige Radical SR1 in een veld met allemaal SR3's, het snellere model. Om heel eerlijk te zijn wilden we de race gewoon uitrijden. Ik heb een jong, talentvol teamgenootje, Mitchell van Dijk [15]. Die komt net uit de karting en dit was zijn allereerste race. Aan mij was de taak om hem dit weekend een beetje te begeleiden."

Grote voeten

Hij legt uit wat er daarbij van hem verwacht werd: "Ik ken de raceklasse, ik weet hoe het rijden in verkeer is en in de Supercar Challenge is dat best wel druk. Op een gegeven moment waren er vier auto's in de divisie en op het begin zag ik dat er twee auto's op elkaar waren geklapt. Toen dacht ik ineens: 'Wauw, leuk. Podium! We gaan het zien, gewoon blijven rijden.'" Echt gemakkelijk ging het niet in de auto. "Ik ben vrij lang en ik pas maar net in de SR1 en ik heb nogal grote voeten. Ik heb dus nog wel wat moeite met de pedaaltjes. Als ik gas geef, raak ik nog wel eens de rempedalen aan en andersom. Daardoor kon ik niet volledig pushen, maar dat neemt niet weg dat ik redelijk constante rondetijden heb gereden."

To finish first

Tijdens de race werd het ineens mooier en mooier voor de Nederlandse heren. Vervolgens zag Vianen hoe de leidende auto in de divisie twee ronden voor het einde problemen kreeg en kon er over de overwinning worden gedroomd. "De SR1 met Mitchell erin bleef lekker constante rondjes rijden, dat deed hij heel goed. Zo hebben we de overwinning gepakt. Een hele mooie grote verrassing en een mooie bekroning op dit weekend. Voor Mitchell was het zijn eerste weekend ooit in een raceauto. Om dan met een overwinning weg te lopen met een auto die eigenlijk niet zou kunnen winnen. Dat is fantastisch. Ik heb een fantastisch weekend gehad. Leuk dat GPFans erbij was. De moraal van vandaag: to finish first, first you have to finish."