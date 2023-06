Jan Bolscher

Maandag 19 juni 2023

Nyck de Vries en Kevin Magnussen hebben gereageerd op het incident tijdens de Grand Prix van Canada. De twee belandden samen op de uitloopstrook nadat er hard tegen hard werd geracet.

De Vries en Magnussen waren in gevecht om de zeventiende plaats, toen de Nederlander een aanval inzette in bocht twee. Hierbij liet hij de Haas-coureur weinig ruimte, met wat wiel-tegen-wiel actie tot gevolg. Op het rechte stuk richting bocht drie probeerde De Vries het opnieuw, maar de AlphaTauri-coureur blokkeerde zijn wielen omdat hij op het vuile deel van de baan reed, waardoor hij rechtdoor de uitloopstrook op schoot. Magnussen, aan de buitenkant van De Vries, kon hierdoor niet insturen en moest noodgedwongen mee rechtdoor. Een finishpositie binnen de punten leek voor beide heren hoe dan ook onwaarschijnlijk, maar zonde was het wel.

Race-incident

"Op zich vond ik het een prima race tot dat punt", vertelt de Vries na afloop tegenover Viaplay. "Ik denk niet dat we helemaal competitief en snel genoeg waren, maar ik kon in de DRS-trein blijven en zo iedere keer een plekje winnen als coureurs voor ons voor een vroege tweede stop gingen. We raceten hard tegen elkaar in bocht één en twee. Ik kwam onderlangs bij het uitkomen van bocht twee en... Ik denk dat we elkaar gewoon iets te hard hebben gepusht en ik zat op het vuile waardoor ik blokkeerde en rechtdoor ging.

Op de vraag of hij Magnussen wat meer ruimte had moeten laten of dat het een race-incident was, klinkt het: "In bocht drie kon ik natuurlijk geen kant op. Dus ja... Nee, wat mij betreft was het een race-incident, maar ik laat de rest daarover beslissen. Ik vond het een prima race tot dat punt, alleen waren we dit weekend gewoon niet echt competitief genoeg. In alle omstandigheden kwamen we iets te kort, maar vandaag was baanpositie ook cruciaal. Het was een DRS-trein en als je dan voorin zit kan je meekomen, en als je ver achteraan rijdt is het moeilijk om door het veld heen te komen."

Shit happens

Magnussen kreeg op zijn beurt dezelfde vraag: "Ik denk dat hij zijn rempunt miste en rechtdoor schoot. Ik zat aan de buitenkant van hem dus ik kon niet insturen en ging met hem mee. Ik remde vroeg genoeg om de bocht te halen, maar ik werd geblokkeerd omdat hij zijn wielen blokkeerde of wat dan ook. Jammer, maar vanaf onze kant waren we vandaag te langzaam om voor de punten mee te vechten, dus ja... Het is wat het is." Of hij meer ruimte had moeten krijgen? "Ik heb het nog niet gezien, maar hij zat aan de binnenkant bij het remmen. Ik denk dat hij zichzelf verremde en we belandden allebei op de uitloopstrook. De bocht was er, maar ik kon niet insturen door hem. Shit happens."