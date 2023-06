Jan Bolscher

Zondag 18 juni 2023 22:59

Max Verstappen heeft de Grand Prix van Canada op indrukwekkende wijze op zijn naam geschreven, maar volgens de tweevoudig wereldkampioen was het niet zo eenvoudig als dat het er wellicht uitzag.

De Red Bull Racing-coureur begon de race vanaf pole position en zag de leiding in de wedstrijd eigenlijk de hele middag in Montreal niet in gevaar komen. Na een safety car-periode moest Verstappen zijn hoofd even koel houden tijdens de rollende herstart, maar op het oog reed Verstappen vrij probleemloos naar zijn zesde overwinning van het seizoen. In de cockpit was het echter behoorlijk hard werken, zo legt hij uit.

Artikel gaat verder onder video

Weinig grip op harde band

In gesprek met Viaplay krijgt Verstappen na afloop de vraag of het allemaal echt zo clean was als dat het eruit zag: "Het ging op zich allemaal wel prima, alleen was het gewoon heel lastig op de banden omdat het heel koud was vandaag", klinkt het. "De banden zaten eigenlijk nooit in het perfecte venster, maar iedere keer op het randje van te koud. Daardoor gingen de rondetijden ook best wel op en neer de hele tijd. Dat maakte het ontzettend lastig, vooral op de harde band was er heel weinig grip. Toen we teruggingen naar de medium band was het wel iets beter."

Uitstapje over kerbstone

Ook was er tijdens de race één momentje waarbij Verstappen plots behoorlijk hard over een kerbstone schoot. Over de boordradio klonk het lachend dat hij zichzelf bijna bewusteloos had gereden. De Limburger geeft tekst en uitleg: "Ik raakte de kerbstone net verkeerd en toen kwam ik niet goed uit op die andere kerb en toen ging het heel hard van links naar rechts. Maar die dingen horen erbij", klinkt het met een grote glimlach.