"Ziggo gaat F1-rechten terugkopen", manager Verstappen reageert op belastingontwijking | GPFans Recap

Vincent Bruins

Dinsdag 6 juni 2023 21:46

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Sportmarketeer Chris Woerts verwacht dat Ziggo zal proberen om de uitzendrechten van de koningsklasse weer in handen te krijgen. Voor de periode vanaf 2025 gaan de rechten van de Formule 1 weer in de verkoop. Er is een streep gezet door een mogelijke Grand Prix in Zuid-Afrika en dat is goed nieuws van fans van Spa-Francorchamps. Dr. Helmut Marko gaat niet mee in het optimisme over het upgradepakket van Mercedes dat de Duitse renstal een dubbel podium heeft opgeleverd tijdens de Grand Prix van Spanje. Wel is de hoofdadviseur van Red Bull enthousiast over een pupil van Fernando Alonso. De manager van Max Verstappen is ondertussen ingegaan op de verhalen over belastingontwijking. Daarnaast bekijken we de statistieken van inhaalacties van de race op Circuit de Barcelona-Catalunya van afgelopen zondag.

Artikel gaat verder onder video

Woerts: "Dat Ziggo F1-rechten gaat terugkopen, dat lijkt een zekerheidje"

Sportmarketeer Chris Woerts verwacht dat Ziggo een serieuze poging zal gaan doen om de Formule 1-uitzendrechten vanaf 2025 weer naar de zender te halen. Volgens Woerts heeft Viaplay met de aanschaf van de rechten 'gegokt en verloren' en staat de voormalig uitzendgemachtigde met smart te wachten om alles weer in ere te gaan herstellen. Maandag kwam dan ook het nieuws naar buiten dat de Zweedse partij in zwaar weer zit. De streamingdienst heeft zulke tegenvallende cijfers geboekt, dat topman Anders Jensen heeft plaatsgemaakt voor een opvolger. De advertentie-inkomsten zouden met zo'n 12 tot en met 16 procent dalen, maar ook de groei van het aantal abonnees zou tegenvallen. Volgens Woerts zet dit allemaal de deur open voor de voormalig uitzendgemachtigde Ziggo Sport. Aankomende maand gaan de rechten van de Formule 1 weer in de verkoop, voor de periode vanaf 2025. Meer lezen? Klik hier!

'Formule 1 zet streep door Zuid-Afrikaanse race, Spa mag hopen op langer verblijf'

De kansen op een langer verblijf van de Grand Prix van België in de Formule 1 lijken aanzienlijk te zijn toegenomen. Het leek erop of we in 2023 wellicht de laatste editie van de race in Spa-Francorchamps zouden gaan krijgen, maar de Formule 1 zou de stekker hebben getrokken uit de onderhandelingen met Zuid-Afrika. De race op het Afrikaanse continent zou de wedstrijd in Spa vervangen, maar dat lijkt voorlopig niet door te gaan. De Britse tak van Racingnews365 meldt dat de Formule 1 de plannen om terug te keren naar Zuid-Afrika heeft stopgezet vanwege politieke redenen. Het was de bedoeling om vanaf 2024 terug te keren naar Kyalami, waar de laatste Formule 1-race in 1993 werd gehouden. Promotor 777 had het evenement nieuw leven ingeblazen en ook Lewis Hamilton had zich sterk uitgesproken voor een terugkeer naar het Afrikaanse continent. Maar dat lijkt er niet te komen, omdat Zuid-Afrika zich zou hebben aangesloten bij Rusland. De koningsklasse heeft vorig jaar - na de inval in Oekraïne - alle banden met Rusland verbroken. Meer lezen? Klik hier!

Marko heeft slecht nieuws voor Mercedes: "Zijn niet echt dichterbij gekomen"

Mercedes lanceerde in Monaco een grootschalig updatepakket, maar kon in Spanje pas echt goed beoordelen of deze het gewenste effect teweeg bracht. De conclusie na afloop van de Grand Prix was: ja. De update heeft gewerkt. Mercedes heeft een grote stap voorwaarts gezet. Dit werd gebaseerd op de snelheid die de Duitse renstal had ten opzichte van Ferrari en Aston Martin én het dubbele podium dat werd behaald in Barcelona. Dr. Helmut Marko gaat echter niet mee in het optimisme dat momenteel heerst rondom het team van Mercedes. De topadviseur van Red Bull Racing is niet erg onder de indruk van het updatepakket van de Zilverpijlen en stelt dat ze nauwelijks dichterbij zijn gekomen. Meer lezen? Klik hier!

Manager Verstappen: verhalen belastingontwijking niet waar en feitelijk onjuist

Daags na de Grand Prix van Monaco kwam De Volkskrant met een artikel over topsporters die maar wat graag richting het prinsdom vertrekken, omdat zij daar nauwelijks tot geen belasting hoeven te betalen over hun riante inkomsten. In het stuk werd groots ingezoomd op Verstappen en hoe hij de Nederlandse schatkist zo'n 200 miljoen euro zou doen mislopen met zijn huidige deal bij Red Bull Racing. Bregman, schrijver en opiniemaker, schonk er op LinkedIn én bij Jinek ook aandacht aan en toonde zich uiterst kritisch op Verstappen. Vermeulen geeft nu namens de tweevoudig wereldkampioen een reactie. Meer lezen? Klik hier!

Red Bull dichtbij contracteren pupil van Fernando Alonso: "Hij verbetert aanzienlijk"

Red Bull Racing is druk in de weer om Josep María Martí, kortweg Pepe Martí, in haar opleidingsprogramma te krijgen. De 17-jarige Spanjaard maakt nu deel uit van Alonso's A14 Management, vernoemd naar het initiaal van de tweevoudig wereldkampioen en zijn racenummer. De talentvolle landgenoot van Alonso tekende daar in september 2022, hetzelfde jaar waarin hij de overstap maakte naar de Formule 3. En in die raceklasse rijdt hij momenteel de pannen van het dak. Als coureur van Campos Racing won hij de openingssprintrace in Bahrein en won hij ook afgelopen weekend zijn eerste hoofdrace in Barcelona. Dat deed hij onder het toeziend oog van Alonso, maar ook die van niemand minder dan Dr. Helmut Marko. De hoofdadviseur van Red Bull ging al met het talent om tafel tijdens het raceweekend in Spanje. Mundo Deportivo vroeg Marko later of hij geïnteresseerd was in de diensten van de pupil van Alonso. De Oostenrijker antwoordde met een korte "ja". Meer lezen? Klik hier!

Verdwijning chicane had grote impact op inhaalmogelijkheden in GP Spanje

Tijdens de Grand Prix van Spanje afgelopen weekend werd de RACC-chicane overgeslagen. De krappe links-rechtscombinatie in de laatste sector van Circuit de Barcelona-Catalunya werd gehekeld door niet alleen fans, maar ook door coureurs, en werd geïntroduceerd voor de Grand Prix van 2007. Naast dat het het circuit veiliger moest maken door de snelheden in de laatste sector te verminderen, had men ook verwacht dat het voor meer inhaalmogelijkheden zou zorgen. Het is dus wel ironisch dat de chicane sinds dit seizoen werd overgeslagen om wederom inhalen makkelijker te maken. Het overslaan van deze chicane blijkt een grote impact te hebben gehad op het aantal inhaalacties tijdens de Formule 1-race op de baan nabij het dorpje Montmeló. Meer lezen? Klik hier!